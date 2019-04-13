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В Рио-де-Жанейро обрушились два жилых дома: есть жертвы, под обломками ищут людей (видео)
В пятницу, 12 апреля, в одном из районов Рио-де-Жанейро произошла трагедия. Обрушились два жилых четырехэтажных дома, стоявших рядом. Погибли по меньшей мере три человека. Еще 13 получили травмы и находятся сейчас в больницах. Также полиция сообщает о 13 пропавших без вести.
На месте трагедии проводится поисково-спасательная операция. В ней задействованы кинологи со специально обученными собаками.
Мэр Рио-де-Жанейро Марсело Кривелла заявил журналистам, что дома были построены без разрешения. К сожалению, подчеркнул он, это обычная проблема для многомиллионного города. Район практически не контролируется властями. Там хозяйничают преступные группировки, которые часто состоят из бывших полицейских, военнослужащих и пожарных. Несколько лет назад это были добровольные дружины, которые стихийно формировались во многих районах Рио, чтобы противостоять уличным бандам. Однако со временем они сами превратились в преступные сообщества, которые как раз и занялись развитием нелегального бизнеса, включая незаконное строительство.
В частности, рухнувшие дома были построены компанией Imobiliaria Muzema. Бразильский орган CRECI, регулирующий деятельность застройщиков на территории всей страны, заявил, что фирма с таким названием не значится в его реестрах, следовательно, лицензия на строительство ей вообще не выдавалась.
В качестве возможной причины обрушения домов местные СМИ называют наводнение, продолжающееся уже несколько дней в стране, в том числе и в Рио. Оно вызвано проливными дождями. Целый улицы в городе превратились в потоки грязи. Только 12 апреля жертвами наводнения в Рио стали 10 человек.
Напомним, в январе в бразильском штате Минас-Жерайс произошел прорыв дамбы возле шахты по добыче железной руды. Потоки воды с отходами металлургической промышленности и грязью накрыли жилые дома в городке Брумадинью. Тогда погибли более 100 человек.
Фото REPRODUCAO/TVGLOBO
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