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Верховную Раду могут распустить досрочно: названа причина
Вслед за подведением итогов второго тура президентских выборов, назначенного на 21 апреля, Украину может ждать роспуск парламента и досрочные выборы в Верховную Раду. Реализовать такой сценарий политики могут с помощью Окружного административного суда Киева, если докажут отсутствие в парламенте коалиции.
Подробный сценарий прекращения полномочий нынешнего созыва парламента описывает zn.ua. Первый шаг уже сделан. Народный депутат Андрей Деркач подал иск в суд по поводу неназначения коалицией министра здравоохранения, а суд в рамках рассмотрения этого дела захотел удостовериться, что в парламенте в принципе существует коалиция. Судьи призвали предоставить им пофамильный список депутатов-участников коалиции по состоянию на 28 февраля. Подать необходимые документы необходимо было до 12 марта, но суд их не получил.
Таким образом, у суда будет формальный повод установить, что коалиция в Раде отсутствует, а новая в течение 30 дней не сформирована. Следовательно, победитель президентских выборов сможет воспользоваться этим решением суда и распустить парламент.
Напомним, очередные парламентские выборы по закону должны состояться 27 октября 2019 года. В самом парламенте предостерегают, что досрочные выборы сыграют на руку государству-агрессору.
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