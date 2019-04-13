- 12:59 В полиции назвали причину взрыва возле посольства России в Киеве
- 12:54 В российском футболе забит глупейший автогол
- 12:49 Джефф Безос отдал бывшей жене почти 36 миллиардов долларов: самые дорогие разводы в мире
- 12:39 Верховную Раду могут распустить досрочно: названа причина
- 12:36 «Мариуполь» — «Динамо»: где смотреть онлайн матчи 24-го тура премьер-лиги
- 12:28 В Рио-де-Жанейро обрушились два жилых дома: есть погибшие, под обломками ищут людей
- 11:59 Голосование на выборах в Украине по загранпаспорту: сделано важное уточнение
- 11:45 Он – особенный: Ломаченко нанес в 2,5 раза больше ударов, чем Кролла
- 11:39 Выборы-2019 в Украине: Порошенко 14 апреля идет на стадион "Олимпийский"
- 11:01 Мощный взрыв прогремел на заводе в Лисичанске: есть жертвы
В российском футболе забит глупейший автогол (видео)
В субботу, 13 апреля, в поединке молодежного первенства России между питерским «Зенитом» и «Анжи» из Махачкалы был забит сумасшедший автогол. На 7-й минуте встречи 19-летний полузащитник петербургской команды Максим Левин (на фото) метров в 30 от ворот дальней передачей хотел отдать мяч своему голкиперу, но в результате закинул мяч за шиворот вратарю Николаю Рыбикову.
#ЗенитМАнжиМ: https://t.co/3DOkHBEBQt pic.twitter.com/i0jurUSYiv— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 13 апреля 2019 г.
Добавим, что в оставшееся время «Зениту» удалось исправить собственную оплошность и выиграть поединок — 4:1. При этом третий мяч в составе питерцев забил отличившийся «самострелом» Левин.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что самый нелепый автогол 2018 года забит в Италии.
Фото ФК «Зенит»
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..