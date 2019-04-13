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Спорт

В российском футболе забит глупейший автогол (видео)

12:54 13 апреля 2019 302
Максим Левин
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

В субботу, 13 апреля, в поединке молодежного первенства России между питерским «Зенитом» и «Анжи» из Махачкалы был забит сумасшедший автогол. На 7-й минуте встречи 19-летний полузащитник петербургской команды Максим Левин (на фото) метров в 30 от ворот дальней передачей хотел отдать мяч своему голкиперу, но в результате закинул мяч за шиворот вратарю Николаю Рыбикову.

Добавим, что в оставшееся время «Зениту» удалось исправить собственную оплошность и выиграть поединок — 4:1. При этом третий мяч в составе питерцев забил отличившийся «самострелом» Левин.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что самый нелепый автогол 2018 года забит в Италии.

Фото ФК «Зенит»

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