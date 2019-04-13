Происшествия

В полиции назвали причину взрыва возле посольства России в Киеве (фото)

В ночь на 13 апреля в Киеве у здания посольства России прогремел взрыв. Полиция уже установила причину инцидента и обнародовала фото с места происшествия. Вследствие ЧП никто не пострадал.

Взрыв случился на Воздухофлотском проспекте в Соломенском районе города. При осмотре места происшествия выяснилось, что под землей случился разрыв высоковольтного кабеля, принадлежащего Юго-Западной железной дороге. Взрывом была повреждена тротуарная плитка.

Полиция Киева сообщает, что им предстоит провести проверку района — поступают сведения об обесточивании объектов поблизости от места взрыва.

Напомним, ранее в Киеве неизвестные устроили взрыв в подъезде жилого дома и подрыв автомобиля на автостоянке.

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