Деньги

На сколько в Украине мобильный интернет дешевле, чем в России

Сегодня подавляющее большинство украинцев используют свои мобильные телефоны и смартфоны для подключения к глобальной информационной сети. Одним из основных факторов, влияющих на увеличение в Украине количества пользователей мобильного интернета, является его относительная дешевизна. Это подтверждено и недавними исследованиями.

По данным сайта howmuch, Украина попала в пятерку стран, гражданам которой доступ в глобальную сеть через мобильных операторов обходится дешевле всего. По данным исследования, в среднем украинцы платят за гигабайт сотового трафика 0,51 доллара. То есть примерно 13,5 гривен.

Лидерами по дешевизне мобильного интернета оказались Индия ($ 0,26), Кыргызстан (0,27 доллара) и Казахстан (0,49 доллара). А вот жителям России приходится отдавать за каждый гигабайт почти вдвое больше, чем украинцам — 0,91 доллара.

А вот самый дорогой на европейском континенте доступ к сети через мобильник в Греции. Учитывая, что цена гигабайта трафика достигает 32,71 долларов, пользоваться им желающих не много. Да и на американском континенте цены кусаются. Так в США за 1 гигабайт мобильного интернет-трафика нужно заплатить 12,37 долларов, а в Канаде 12,02 долларов.

Но это далеко не предел. Самым дорогим континентом для мобильного интернета стала Африка. Жители Зимбабве за гигабайт мобильного интернет-трафика вынуждены платить 75,2 доллара, а в Экваториальной Гвинее мобильные интернет-удовольствия обходятся в 65,8 долларов за гигабайт.

Видимо, доступность мобильного интернета влияет и на покупательские аппетиты украинцев. По данным GfK Ukraine, в минувшем 2018 году отечественные покупатели потратили на приобретение смартфонов и мобильных телефонов более 30 миллиардов гривен, что на 34% превышает результаты 2017 года. Причем, в этой статистике более 29 миллиардов гривен приходятся на смартфоны, а на кнопочные телефоны всего миллиард.

Кстати, есть у украинцев и еще одно важное преимущество — свободное использование мобильных устройств. А вот в России уже с 1 января 2020 года все мобильные устройства нужно будет обязательно регистрировать.

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