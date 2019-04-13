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Под Киевом рейдеры пытались захватить предприятие: задержаны десятки человек (фото)
В Васильковском районе Киевской области 50 вооруженных человек пытались захватить земли в селе Ольшанская Новоселица. При этом они также потребовали сместить с должности главу сельского совета. Об инциденте сообщило областное управление Национальной полиции.
Как установили сотрудники патрульной полиции, прибывшие на место инцидента, группа неизвестных в балаклавах и камуфляжной форме пыталась войти в административное помещение сельскохозяйственного предприятия «Новоселицкое» с документами, вызывающими сомнение в законности их происхождения.
Несостоявшиеся рейдеры были задержаны, по факту их неправомерных действий открыты сразу три уголовных производства по части 1 ст. 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»), ч.1 ст. 358 («Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов») и по ч. 1 ст. 366 («Служебная подделка») Уголовного кодекса Украины.
На месте инцидента
В настоящее время полиция проводит обыски по месту временного проживания группы лиц-правонарушителей в соседнем селе.
Напомним, «ФАКТЫ» писали о рейдерской атаке на одну из крупнейших аграрных компаний в Украине — «Росток-Холдинг». А в селе под Харьковом рейдеры пытались захватить элеватор, стреляя по местным жителям.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..