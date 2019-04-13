- 16:24 Украинский тяжелоатлет Чумак завоевал три «золота» на чемпионате Европы
- 16:18 В Харькове во время детской репетиции в театре обвалилась часть потолка
- 16:01 «Шахтер» — «Заря»: где смотреть онлайн матчи 24-го тура премьер-лиги
- 15:50 «Динамо» без девяти футболистов одолело в гостях «Мариуполь»: видеообзор матча
- 15:48 Под Киевом рейдеры пытались захватить предприятие: задержаны десятки человек
- 15:22 На сколько в Украине мобильный интернет дешевле, чем в России
- 15:19 Принятие закона о языке: автор документа дала тревожный прогноз
- 15:14 В Венгрии суд разрешил забирать из семьи не привитых от кори детей
- 14:24 Врачи сутки боролись за жизнь раненного на Донбассе морпеха, но оказались бессильны
- 13:59 Под Житомиром спецназ штурмом взял квартиру с "террористом", угрожавшим взорвать многоквартирный дом
В Харькове во время детской репетиции в театре обвалилась часть потолка (видео)
В Харьковском национальном академическом театре оперы и балета им. Н. Лысенко произошло резонансное ЧП — в балетном зале обвалился потолок. Это произошло, когда в зале находились маленькие дети (до 7 лет). Видео с места инцидента опубликовали на странице «Харьковские будни» в Facebook.
По словам очевидцев, зал находится на 7 этаже здания, и в нем собралось не меньше 100 детей с родителями.
Харьковчане предполагают, что к ЧП привела прохудившаяся крыша здания и дождь, который начался как раз во время репетиции.
Напомним, в начале декабря 2018 года под Киевом обрушилась крыша здания спортивной школы. В здании как раз занималась спортивная группа. Тренер успела вывести 30 воспитанников из здания за полторы минуты до того, как случился обвал. Спасатели подсчитали, что обрушились 200 квадратных метров крыши.
По факту инцидента было возбуждено уголовное дело и произведены задержания предполагаемых виновников. Однако задержанные отделались домашним арестом. Директору фирмы-генподрядчика Владимиру Литвинюку, предпринимателю Александру Бондарю, осуществлявшему технический надзор во время строительных работ, и исполнителю работ Александру Папанову был назначен ночной домашний арест на 60 суток.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Получила зарплату и решила побаловать себя морепродуктами. Купила кильку в томате, морскую капусточку...