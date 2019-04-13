Происшествия

В Харькове во время детской репетиции в театре обвалилась часть потолка (видео)

В Харьковском национальном академическом театре оперы и балета им. Н. Лысенко произошло резонансное ЧП — в балетном зале обвалился потолок. Это произошло, когда в зале находились маленькие дети (до 7 лет). Видео с места инцидента опубликовали на странице «Харьковские будни» в Facebook.

По словам очевидцев, зал находится на 7 этаже здания, и в нем собралось не меньше 100 детей с родителями.

Харьковчане предполагают, что к ЧП привела прохудившаяся крыша здания и дождь, который начался как раз во время репетиции.

Напомним, в начале декабря 2018 года под Киевом обрушилась крыша здания спортивной школы. В здании как раз занималась спортивная группа. Тренер успела вывести 30 воспитанников из здания за полторы минуты до того, как случился обвал. Спасатели подсчитали, что обрушились 200 квадратных метров крыши.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело и произведены задержания предполагаемых виновников. Однако задержанные отделались домашним арестом. Директору фирмы-генподрядчика Владимиру Литвинюку, предпринимателю Александру Бондарю, осуществлявшему технический надзор во время строительных работ, и исполнителю работ Александру Папанову был назначен ночной домашний арест на 60 суток.

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