Самый большой самолет в мире совершил первый полет (фото, видео)

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В субботу, 13 апреля, самолет-гигант с шестью двигателями и двумя фюзеляжами совершил свой первый тестовый полет в Калифорнии. Stratolaunch находился в воздухе два с половиной часа. За это время он поднялся над пустыней Мохаве на высоту до 5 000 метров, выполнил несколько маневров и благополучно приземлился. Максимальная скорость полета составила 304 километра в час.

Размах крыла Stratolaunch составляет около 117 метров (больше, чем футбольное поле), длина — 53 метра, высота — около 15 метров. Максимальная взлетная масса — около 590 тонн, вес пустого самолета — 226 тонн. Это делает Stratolaunch крупнейшим самолетом в мире. Махину приводят в движение шесть двигателей, которые используются на самолетах Boeing 747.

Длина украинского Ан-225 «Мрия» — 84 метра, но размах крыльев и грузоподъемность значительно меньше.

Идея создания Stratolaunch принадлежит американскому миллиардеру Полу Аллену. Сооснователь Microsoft высказал ее в 2011 году. По его замыслу, такой летательный аппарат должен упростить доставку грузов в космос. Самолет предназначен для вывода на орбиту космических аппаратов. Ракета-носитель крепится между двумя фюзеляжами. Stratolaunch будет подниматься на высоту более 10 тысяч метров. Там должно происходить отедление ракеты-носителя. А самолет возвращается назад.

«Во времена моей молодости американская космическая программа была символом надежды. Для меня это увлечение космосом никуда не исчезло. Я всегда мечтал о том, чего можно добиться», — так объяснил свою задумку Пол.

К сожалению, Аллен не дожил до первого полета своего детища. Миллиардер скончался 15 октября 2018 года в возрасте 65 лет.

Партнером Пола по реализации проекта Stratolaunch стал известный американский конструктор аэрокосмической техники Берт Рутан. Его компания Scaled Composites занималась непосредственно созданием самолета.

Строили Stratolaunch в пустыне Мохаве. В мае 2017 года самолет впервые выкатили из ангара для проведения тестов на земле. Тогда многие скептики выражали сомнение, что этот аппарат способен подняться в воздух.

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