- 10:48 Украинцам больше не нужна виза для поездок в Таиланд
- 10:25 Гипс и "ДДТ": стали известны сроки возвращения в строй Ломаченко после травмы
- 10:24 Карпаты замело апрельским снегом: в сети показали впечатляющие фото
- 10:19 «Мои сумки есть у Хиллари Клинтон и принцессы Мэри»: украинка создала успешный бизнес в Дании
- 9:54 «Черноморец» — «Олимпик»: где смотреть онлайн матчи 24-го тура премьер-лиги
- 9:50 Зеленский попытался оправдаться за отказ сдавать анализы на "Олимпийском"
- 9:24 Зальет дождями: синоптики уточнили прогноз погоды на 14 апреля
- 9:10 Украинская звезда американских «Танцев со звездами» Чмерковский женился в Калифорнии
- 9:09 Самый большой самолет в мире совершил первый полет
- 8:57 ДТП в Одессе: спорткар вылетел на трамвайные рельсы и загорелся
Зеленский попытался оправдаться за отказ сдавать анализы на "Олимпийском"
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объяснил, почему не сдавал анализы на наркотики экспертам международной волонтерской антидопинговой ассоциации VADA на НСК «Олимпийский». В интервью, опубликованном в YouTube, он заявил, что якобы получил секретную информацию о подготовке там против него провокации.
«Когда-нибудь, после всех этих выборов, на свет прольется информация, как на НСК „Олимипийском“, кто-то готовил против меня провокацию. Я туда не поехал. Сейчас я не готов о ней говорить», — заявил Зеленский.
Зеленский также повторил, что отказался сдавать анализы экспертам антидопинговой ассоциации VADA, поскольку она является волонтерской антидопинговой ассоциацией, а не Всемирным антидопинговым агентством. При этом он назвал инициатора приглашения волонтеров в Киев Владимира Кличко, «участником политической игры».
В то же время Зеленский подчеркнул, что если ему предложили сдать анализы за пределами Украины, он бы сделал это.
Напомним, Порошенко призвал своего соперника прийти на дебаты на НСК «Олимпийский» 14 апреля в 14:00. Тем временем в Министерстве обороны обвинили Зеленского в уклонении от призыва в ряды ВСУ.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..