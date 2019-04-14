Зеленский попытался оправдаться за отказ сдавать анализы на "Олимпийском"

Политика

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объяснил, почему не сдавал анализы на наркотики экспертам международной волонтерской антидопинговой ассоциации VADA на НСК «Олимпийский». В интервью, опубликованном в YouTube, он заявил, что якобы получил секретную информацию о подготовке там против него провокации.

«Когда-нибудь, после всех этих выборов, на свет прольется информация, как на НСК „Олимипийском“, кто-то готовил против меня провокацию. Я туда не поехал. Сейчас я не готов о ней говорить», — заявил Зеленский.

Зеленский также повторил, что отказался сдавать анализы экспертам антидопинговой ассоциации VADA, поскольку она является волонтерской антидопинговой ассоциацией, а не Всемирным антидопинговым агентством. При этом он назвал инициатора приглашения волонтеров в Киев Владимира Кличко, «участником политической игры».

В то же время Зеленский подчеркнул, что если ему предложили сдать анализы за пределами Украины, он бы сделал это.

Напомним, Порошенко призвал своего соперника прийти на дебаты на НСК «Олимпийский» 14 апреля в 14:00. Тем временем в Министерстве обороны обвинили Зеленского в уклонении от призыва в ряды ВСУ.

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