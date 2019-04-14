26.68 / 26.93 30.07 / 30.46
Киев: +3
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

Зеленский попытался оправдаться за отказ сдавать анализы на "Олимпийском"

9:50 14 апреля 2019 282
Скрин с видео
Инф. «ФАКТОВ»

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объяснил, почему не сдавал анализы на наркотики экспертам международной волонтерской антидопинговой ассоциации VADA на НСК «Олимпийский». В интервью, опубликованном в YouTube, он заявил, что якобы получил секретную информацию о подготовке там против него провокации.

«Когда-нибудь, после всех этих выборов, на свет прольется информация, как на НСК „Олимипийском“, кто-то готовил против меня провокацию. Я туда не поехал. Сейчас я не готов о ней говорить», — заявил Зеленский.

Зеленский также повторил, что отказался сдавать анализы экспертам антидопинговой ассоциации VADA, поскольку она является волонтерской антидопинговой ассоциацией, а не Всемирным антидопинговым агентством. При этом он назвал инициатора приглашения волонтеров в Киев Владимира Кличко, «участником политической игры».

В то же время Зеленский подчеркнул, что если ему предложили сдать анализы за пределами Украины, он бы сделал это.

Напомним, Порошенко призвал своего соперника прийти на дебаты на НСК «Олимпийский» 14 апреля в 14:00. Тем временем в Министерстве обороны обвинили Зеленского в уклонении от призыва в ряды ВСУ.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины