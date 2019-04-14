Гипс и "ДДТ": стали известны сроки возвращения в строй Ломаченко после травмы (видео)

Спорт

Промоутер чемпиона WBA и WBO в легком весе Василия Ломаченко (13−1, 10 КО) Эгис Климас сообщил, что травма украинца, полученная в победном поединке в США с Энтони Кроллой, оказалась не серьезной.

«Его костяшка просто вывихнута, операция не требуется. Они просто поставили ее на место. Три недели в гипсе, и он будет в порядке. Мы увидим его снова в ринге, скорее всего, в сентябре», — сказал Эгис Климас после МРТ, проведенного в больнице Лос-Анджелеса.

Кстати, в сети появилось видео (как раз из машины Климаса), на котором Ломаченко в компании родных и уже с гипсом поет под «ДДТ». Худшие прогнозы, к счастью, не подтвердились.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ломаченко сломал руку о голову Кроллы.

Фото Getty Images

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