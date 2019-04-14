Украинец Деревянченко победил в США немца Кулкая: видео лучших моментов боя

Спорт

В воскресенье, 14 апреля, украинский боксер-средневес Сергей Деревянченко (13−1, 10 КО) в бою за статус официального претендента на титул чемпиона мира по версии IBF (до 72,6 кг) победил в Миннеаполисе (США) единогласным решением судей Джека Кулкая (25−4, 13 КО) из Германии. Два рефери отдали украинцу предпочтение 116:112, один — 115:113.

Начало боя прошло с преимуществом немца, но в четвертом раунде родившийся в Крыму Деревянченко (живет и тренируется в США) увеличил темп и стал забирать у немца раунд за раундом. Правда, в конце 10-го раунда наш боксер пропустил неожиданный удар от Кулкая и едва не оказался на настиле ринга. Украинца спас гонг.

Здорово выглядел Кулкай и в 11-м раунде, но концовку поединка активнее и продуктивнее провел 33-летний украинец, что и помогло Деревянченко, несмотря на гематому под правым глазом, выиграть трудный бой, а заодно стать обязательным претендентом на титул IBF в среднем весе.

Напомним, что пока чемпионский пояс находится у Даниэля Джейкобса, победившего Деревянченко раздельным решением судей в октябре 2018-го. Четвертого мая американец встретится на ринге с мексиканцем Саулем Альваресом.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Василий Ломаченко нокаутировал в четвертом раунде британца Энтони Кроллу.

Фото Ringside24.com



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter