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Порошенко уволил скандально известного Семочко
Президент Украины Петр Порошенко уволил заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко. Об этом заявил сам президент во время выступления 14 апреля в пресс-центре на НСК «Олимпийский», где должны были состояться дебаты с кандидатом Владимиром Зеленским.
«Заместитель главы Службы внешней разведки Семочко уволен в пятницу», — заявил президент.
Как писали «ФАКТЫ», в августе 2018 года Порошенко назначил Семочко заместителем руководителя Службы внешней разведки. До этого он занимал должность начальника главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области.
Позднее всплыли данные о том, что ближайшие родственники Семочко имеют паспорта Российской Федерации, которые они получили в оккупированном Крыму.
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