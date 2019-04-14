Порошенко уволил скандально известного Семочко

Политика

Президент Украины Петр Порошенко уволил заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко. Об этом заявил сам президент во время выступления 14 апреля в пресс-центре на НСК «Олимпийский», где должны были состояться дебаты с кандидатом Владимиром Зеленским.

«Заместитель главы Службы внешней разведки Семочко уволен в пятницу», — заявил президент.

Как писали «ФАКТЫ», в августе 2018 года Порошенко назначил Семочко заместителем руководителя Службы внешней разведки. До этого он занимал должность начальника главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области.

Позднее всплыли данные о том, что ближайшие родственники Семочко имеют паспорта Российской Федерации, которые они получили в оккупированном Крыму.

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