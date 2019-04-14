Возле «Олимпийского» возник ажиотаж из-за дебатов: в сети показали красноречивые фото

Политика

В сети опубликовали фото людей, которые пришли к стадиону «Олимпийский» в Киеве 14 апреля в надежде увидеть дебаты между двумя кандидатами в президенты Украины — Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.

На фотографиях видны тысячи людей, собравшихся возле стадиона.

«Люди идут, как на Майдан. Тысячи. Поток аж от метро Олимпийская до палаца Спорта. Жаль, что Зе не пришел», — написал Мирослав Гай, опубликовавший фото.

Также фото со стадиона поделился Владимир Омелян.

Как писали «ФАКТЫ», ранее на НСК «Олимпийский» в центре Киева началось предвыборное мероприятие, заявленное командой президента Украины как дебаты с его соперником Владимиром Зеленским. Стадион был оцеплен силами Нацгвардии и полиции.

Модератором дебатов стал председатель правления «Общественного радио» Андрей Куликов. Соответствующее предложение ему поступило от Петра Порошенко.

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