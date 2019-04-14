Политика

Генерал назвал направления, с которых может начаться вторжение войск Путина в Украину

Полномасштабное вторжение российских войск в Украину вполне вероятно может начаться со стороны оккупированного Крыма или Беларуси.

Такое мнение «Главреду» озвучил бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

По его словам, наводненный российской военной техникой Крым представляет угрозу из-за близости с материковой частью страны.

«Произошло наращивание всех сил: наземных, воздушных, морских, причем надводных и подводных. Потенциал поднят до стратегического уровня», — сказал Романенко.

Генерал не исключает, что благодаря этому фактору путинские войска могут захватить всю юго-восточную часть Украины.

Также он напомнил о присутствии российских войск в Беларуси.

«В итоге, если взглянуть на карту, то можно увидеть, что Украина оказывается фактически окружена Россией, с трех сторон. В Беларусь войска были заведены в прошлом году под видом создания общей системы ПВО России и Беларуси, потом войска частично были выведены, но там осталось достаточное количество войск, чтобы при необходимости сделать коридор. И я не думаю, что у белорусов достаточно сил противостоять каким бы то ни было планам России. Этот коридор нужен будет России для того, чтобы российские войска могли зайти в Украину с севера. К тому же, для России это стратегическое направление, потому что это кратчайшее расстояние до столицы Украины Киева. А подход сохраняется старый: захвати столицу, и это станет очень серьезной проблемой для противника», — отметил Романенко.

Также читайте интервью Игоря Романенко «ФАКТАМ»: Путин может вмешаться, если в Украине начнется третий Майдан, — генерал.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter