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Спорт

Украинец Пахнюк стал вице-чемпионом Европы по спортивной гимнастике (видео)

17:58 14 апреля 2019 45
Петр Пахнюк
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Сборная Украины все же не осталась без наград финишировавшего в польском Щецине чемпионата Европы по спортивной гимнастике. В последний день состязаний 27-летний киевлянин Петр Пахнюк завоевал «серебро» в упражнениях на параллельных брусьях.

Наш спортсмен в итоговом протоколе уступил 0,133 балла россиянину Никите Нагорному и на 0,3 балла опередил обладателя «бронзы» Ферхата Аричана из Турции.

Напомним, что уроженец Киева Пахнюк в 2014 году принял гражданство Азербайджана и представлял эту страну на Олимпийских играх в Рио, но позже опять вернулся под украинские знамена.

Что же касается еще двух наших гимнастов, пробившихся в финалы европейского первенства в отдельных видах, то Игорь Радивилов стал восьмым в опорном прыжке и на кольцах, а олимпийский чемпион Олег Верняев, недавно перенесший две операции, на параллельных брусьях занял восьмую позицию, а на коне — седьмую.

Отметим, что в многоборье лучшие из наших Петр Пахнюк и Анастасия Бачинская заняли шестое и пятое места соответственно.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что британский гимнаст, пролетев шесть метров, установил мировой рекорд.

Фото Facebook

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