- 18:17 Где смотреть онлайн «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов
- 18:12 Экзамен по вождению будут снимать на видео: в Украине изменили порядок выдачи водительских удостоверений
- 17:58 Украинец Пахнюк стал вице-чемпионом Европы по спортивной гимнастике
- 17:43 «Ти ж мене підманула»: Порошенко спел песню для Зеленского
- 17:15 От удара из машины выпал двигатель: двое украинцев погибли в ДТП в Польше
- 16:37 Боевики обстреляли из «Градов» село на Донбассе: жуткие фото последствий
- 16:36 15 апреля на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит невролог Татьяна Майкова
- 15:49 Порошенко уволил скандально известного Семочко
- 15:18 Возле «Олимпийского» возник ажиотаж из-за дебатов: в сети показали красноречивые фото
- 15:03 Эмилия Кларк: «Я избранная — выжила после двух операций на мозге и сохранила свои таланты»
Украинец Пахнюк стал вице-чемпионом Европы по спортивной гимнастике (видео)
Сборная Украины все же не осталась без наград финишировавшего в польском Щецине чемпионата Европы по спортивной гимнастике. В последний день состязаний 27-летний киевлянин Петр Пахнюк завоевал «серебро» в упражнениях на параллельных брусьях.
Наш спортсмен в итоговом протоколе уступил 0,133 балла россиянину Никите Нагорному и на 0,3 балла опередил обладателя «бронзы» Ферхата Аричана из Турции.
Напомним, что уроженец Киева Пахнюк в 2014 году принял гражданство Азербайджана и представлял эту страну на Олимпийских играх в Рио, но позже опять вернулся под украинские знамена.
Что же касается еще двух наших гимнастов, пробившихся в финалы европейского первенства в отдельных видах, то Игорь Радивилов стал восьмым в опорном прыжке и на кольцах, а олимпийский чемпион Олег Верняев, недавно перенесший две операции, на параллельных брусьях занял восьмую позицию, а на коне — седьмую.
Отметим, что в многоборье лучшие из наших Петр Пахнюк и Анастасия Бачинская заняли шестое и пятое места соответственно.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что британский гимнаст, пролетев шесть метров, установил мировой рекорд.
Фото Facebook
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух девочек в детском саду: — А у меня папа новый! — А как его зовут? — Дядя Миша. — Петренко? — Да. — А-а! Этот хороший! Он у нас в прошлом году папой был.