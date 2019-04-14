Где смотреть онлайн «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов

Спорт

В среду, 17 апреля, на 55-тысячной арене «Сити оф Манчестер» два английских гранда «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» проведут ответную встречу ¼ финала Лиги чемпионов. Напомним, что в первом поединке команда Александра Зинченко уступила на поле соперника — 0:1.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ «МАНЧЕСТЕР СИТИ» — «ТОТТЕНХЭМ»

В прежние годы «МанСити» и «Тоттенхэм» противостояли друг другу во всех турнирах 158 раз. Несмотря на успех «шпор» в первом матче соперников в четвертьфинале Лиги чемпионов минимальное преимущество по-прежнему у «Сити» — 62 победы против 61 при 35 ничьих.

В очередных поединках чемпионата Англии команда Маурисио Почеттино разгромила дома «Хаддерсфилд» — 4:0 (Ваньяма, 24, Лукас, 27, 87, 90+3) и занимает с 67 очками в премьер-лиге третье место. В свою очередь, «МанСити» без Зинченко в заявке на поединок выиграл гостевой матч у «Кристал Пэлас» — 3:1 (Стерлинг, 15, 63, Жезус, 90 — Миливоевич, 82) и, набрав 83 пункта, вернул себе лидерство в турнирной таблице (у «Ливерпуля» на один балл меньше).

В прямом эфире английскую дуэль 17 апреля, начиная с 22:00, покажет телеканал «Футбол 2». А еще раньше, в 21:15, эксперты в студии программы «Ночь Лиги чемпионов» обсудят последние новости о предстоящем поединке, а после финального свистка подведут итоги матчей игрового дня (17 апреля также состоится встреча «Порту — «Ливерпуль»: прямая телетрансляция в 22:00 на канале «Футбол 1»).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что стали известны сроки возвращения Александра Зинченко в строй после травмы.

Фото Twitter ФК «Тоттенхэм»



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