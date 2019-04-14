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ЧП на шахте в Донецкой области: есть погибший и пострадавшие
В Донецкой области 13 апреля утром во время плановых выполнения работ на одной из шахт 27-летний проходчик получил тяжелые травмы, из-за которых погиб на месте. Об этом сообщили в прокуратуре Донецкой области.
Также в ходе инцидента пострадали 40-летний проходчик и 30-летний помощник начальника участка. Они получили тяжелые телесные повреждения. В настоящее время досудебное расследование по данному факту продолжается, устанавливаются обстоятельства происшествия.
Как писали «ФАКТЫ», 24 марта на шахте «Надежда», расположенной в селе Силец Сокальского района Львовской области, произошел обвал породы. Обвал произошел на глубине приблизительно 500 метров. В результате погиб 41-летний шахтер — житель Червонограда. Больше тогда никто не пострадал.
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