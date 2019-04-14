На флагмане украинских ВМС прошел концерт в поддержку плененных моряков (фото)

Украина

Палуба фрегата «Гетман Сагайдачный» — флагманского корабля ВМС ВС Украины — стала импровизированной сценой, на которой выступили профессиональные музыканты. В частности, перед военными моряками и приглашенными гостями свое искусство демонстрировала одесская рок-группа «Друже Музыко» во главе с Максимом Трубниковым.

Они присоединились ко всеукраинской акции от «Музыкального батальона» в поддержку плененных в РФ наших моряков, которых удерживают в московском СИЗО.

«Вы не забыты! Мы вас ждем!» — такой лозунг объединил несколько украинских городов, — рассказали организаторы. — К нам присоединились, в частности, в Киеве и Килие. Как сказал заместитель командующего ВМС ВС Украины капитан 1 ранга Андрей Урсол, это мероприятие преследует цель в очередной раз обратить внимание украинского и мирового сообщества на незаконные действия страны-агрессора.

«Ведь сегодня 24 наших военнослужащих находятся в российском плену, — подчеркнул Андрей Урсол. — Символично, что музыканты поддержали инициативу, посетили нас и выступили именно на палубе боевого украинского корабля».

Вместе с тем очередной суд над плененными украинскими моряками, захваченными российскими военными в ноябре прошлого года, состоится на следующей неделе. (Напомним, ранее суд оставил их в СИЗО до 24 апреля — Авт.), Об этом заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Она сообщила о том, что родные и близкие собираются поехать на так называемые судебные заседания, чтобы поддержать и увидеть своих сыновей, братьев и мужей. Напомним, что моряки уже почти пять месяцев удерживаются в Лефортовском СИЗО в Москве.

«На них постоянно оказывается давление и им необходима поддержка родных и близких», — отметила Денисова.

Также она обратилась ко всем неравнодушным с просьбой о помощи в сборе средств на билеты для родственников моряков. Так, сотрудники секретариата украинского омбудсмена вместе с ней собрали и перечисли 30, 5 тысяч гривен. Тем не менее, в соцсетях заговорили о том, что в таких случаях брать на себя расходы должно государство или лучше обратиться к депутатам.

По словам Денисовой, российская сторона не предоставила точной информации о времени проведения судебных заседаний. По предварительным данным, они назначены на 17 апреля.

Проживать родственники пленных моряков будут на территории посольства Украины в России, а их питание оплатит Министерство обороны. Также в Миниобороны выделили каждому пленному 50 тысяч гривен в качестве материальной помощи.

По мнению адвоката моряков Николая Полозова, российское следствие в отношении военнопленных украинских моряков может закончиться к лету и тогда же дело будет передано в суд.

«Тогда же начнется ознакомление обвиняемых с делом, — сказал журналистам Полозов. — Это не будет быстрым и легким процессом, учитывая количество обвиняемых и их адвокатов. После намеченных очередных судебных заседаний мы увидим, на какой срок будет продлено содержание под стражей, на какой срок продлится следствие».

Ранее сообщалось, что 24 января 2019 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой официально требует от России обращаться с захваченными в районе Керченского пролива украинскими военными моряками согласно Женевской конвенции о военнопленных.

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