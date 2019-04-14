«Черноморец» не позволил «Олимпику» прервать кошмарную серию без побед: видеообзоры матчей

Спорт

В воскресенье, 14 апреля, поединками в Чернигове, Киеве и Одессе финишировал 24-й тур чемпионата Украины по футболу.

Чемпионат Украины. 24-й тур

«Десна» (Чернигов) — «Карпаты» (Львов) — 2:1 (Картушов, 8, Д. Фаворов, 72, с пенальти — Швед, 19).

«Арсенал-Киев» — «Ворскла» (Полтава) — 1:0 (Калитвинцев, 58). На 82-й минуте удален Сапай («Ворскла»).

«Черноморец» (Одесса) — «Олимпик» (Донецк) — 1:1 (Танчик, 62 — Дегтярев, 40).

«Шахтер» (Донецк) — «Заря» (Луганск) — 3:0 (Коваленко, 15, с пенальти, Кайоде, 50, Майкон, 90+1).

«Шахтер»: Пятов, Болбат, Кривцов (Матвиенко, 52), Хочолава, Исмаили, Степаненко, Коваленко (Майкон, 67), Тете, Болбат, Тайсон, Соломон (Фернандо, 77), Кайоде.

«Мариуполь» — «Динамо» (Киев) — 0:1 (Цыганков, 73).

«Динамо»: Бойко, Бурда, Попов, Миколенко, Шабанов, Сидорчук (Исаенко, 70), Андриевский, Шепелев, Сидклей (Цитаишвили, 46), Цыганков, Вербич.

«Львов» — «Александрия» — 1:2 (Бруно, 72 — Полярус, 49, Лучкевич, 58). На 73-й минуте удален Липе, а на 90+4-й — Приймак (оба — «Львов»).

Львовские «Карпаты» после вылета из Кубка Украины не смогли зацепиться за очки и в матче премьер-лиги в Чернигове. Судьбу встречи в пользу хозяев поля решил гол с пенальти старшего из братьев Фаворовых — Дениса, проводившего 100-й матч в футболке «Десны».

Хотя перед самым финальным свистком один из лидеров «Карпат» Марьян Швед, забивший 14-й мяч в чемпионате (догнал в гонке бомбардиров динамовца Виктора Цыганкова), мог спасти свою команду от поражения, но промахнулся из выгодной позиции.

Первую в сезоне домашнюю победу отпраздновал, наконец, «Арсенал-Киев». При этом победный мяч в ворота команды Виталия Косовского шикарным ударом со штрафного забил Владислав Калитвинцев — сын знаменитого Юрия Калитвинцев, с которым нынешний наставник «Ворсклы» съел не один пуд соли во время совместной звездной карьеры в киевском «Динамо».

По словам главного тренера «Олимпика» Вячеслава Шевчука, его подопечные ехали в Одессу с одной целью — прервать свою кошмарную серию без побед в премьер-лиге, насчитывавшую 11 (!) матчей. И первый тайм гости благодаря голу Дегтярева выиграли, но удержать добытое преимущество дончане после перерыва не смогли.

К слову, во время поединка болельщики «моряков» вывесили на стадион баннер «Вы — дно». «Черноморец» между тем уже на последнем месте в турнирной таблице.



0:1 Дегтярев (40-я мин.)

1:1 Танчик (62-я мин.)

Положение команд:

1—6-е места

1. «Шахтер» — 63 очка (24 матча);

2. «Динамо» — 56 (24);

3. «Александрия» — 44 (24);

4. «Мариуполь» — 33 (24);

5. «Заря» — 32 (24);

6. «Львов» — 30 (24);

7—12-е места

7. «Десна» — 34 (24);

8. «Ворскла» — 29 (24);

9. «Карпаты» — 24 (24);

10. «Олимпик» — 21 (24);

11. «Арсенал-Киев» — 18 (24).

12. «Черноморец» — 17 (24);

Бомбардиры: 17 мячей — Жуниор Мораес («Шахтер»); 14 — Виктор Цыганков («Динамо»), Марьян Швед («Карпаты»); 9 — Марлос («Шахтер»).

В 25-м туре чемпионата Украины сыграют: (1—6-е места) «Динамо» — «Шахтер», «Александрия» — «Мариуполь», «Заря» — Львов" (24 апреля); (7—12-е места) «Олимпик» — «Арсенал-Киев», «Карпаты» — «Черноморец», «Ворскла» — «Десна» (23 апреля).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Шахтер» без Марлоса и Мораеса разгромил «Зарю».

Фото ФК «Черноморец», Олега Баркова



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