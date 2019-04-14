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«Черноморец» не позволил «Олимпику» прервать кошмарную серию без побед: видеообзоры матчей
В воскресенье, 14 апреля, поединками в Чернигове, Киеве и Одессе финишировал 24-й тур чемпионата Украины по футболу.
Чемпионат Украины. 24-й тур
«Десна» (Чернигов) — «Карпаты» (Львов) — 2:1 (Картушов, 8, Д. Фаворов, 72, с пенальти — Швед, 19).
«Арсенал-Киев» — «Ворскла» (Полтава) — 1:0 (Калитвинцев, 58). На 82-й минуте удален Сапай («Ворскла»).
«Черноморец» (Одесса) — «Олимпик» (Донецк) — 1:1 (Танчик, 62 — Дегтярев, 40).
«Шахтер» (Донецк) — «Заря» (Луганск) — 3:0 (Коваленко, 15, с пенальти, Кайоде, 50, Майкон, 90+1).
«Шахтер»: Пятов, Болбат, Кривцов (Матвиенко, 52), Хочолава, Исмаили, Степаненко, Коваленко (Майкон, 67), Тете, Болбат, Тайсон, Соломон (Фернандо, 77), Кайоде.
«Мариуполь» — «Динамо» (Киев) — 0:1 (Цыганков, 73).
«Динамо»: Бойко, Бурда, Попов, Миколенко, Шабанов, Сидорчук (Исаенко, 70), Андриевский, Шепелев, Сидклей (Цитаишвили, 46), Цыганков, Вербич.
«Львов» — «Александрия» — 1:2 (Бруно, 72 — Полярус, 49, Лучкевич, 58). На 73-й минуте удален Липе, а на 90+4-й — Приймак (оба — «Львов»).
Львовские «Карпаты» после вылета из Кубка Украины не смогли зацепиться за очки и в матче премьер-лиги в Чернигове. Судьбу встречи в пользу хозяев поля решил гол с пенальти старшего из братьев Фаворовых — Дениса, проводившего 100-й матч в футболке «Десны».
Хотя перед самым финальным свистком один из лидеров «Карпат» Марьян Швед, забивший 14-й мяч в чемпионате (догнал в гонке бомбардиров динамовца Виктора Цыганкова), мог спасти свою команду от поражения, но промахнулся из выгодной позиции.
Первую в сезоне домашнюю победу отпраздновал, наконец, «Арсенал-Киев». При этом победный мяч в ворота команды Виталия Косовского шикарным ударом со штрафного забил Владислав Калитвинцев — сын знаменитого Юрия Калитвинцев, с которым нынешний наставник «Ворсклы» съел не один пуд соли во время совместной звездной карьеры в киевском «Динамо».
По словам главного тренера «Олимпика» Вячеслава Шевчука, его подопечные ехали в Одессу с одной целью — прервать свою кошмарную серию без побед в премьер-лиге, насчитывавшую 11 (!) матчей. И первый тайм гости благодаря голу Дегтярева выиграли, но удержать добытое преимущество дончане после перерыва не смогли.
К слову, во время поединка болельщики «моряков» вывесили на стадион баннер «Вы — дно». «Черноморец» между тем уже на последнем месте в турнирной таблице.
0:1 Дегтярев (40-я мин.)
1:1 Танчик (62-я мин.)
Положение команд:
1—6-е места
1. «Шахтер» — 63 очка (24 матча);
2. «Динамо» — 56 (24);
3. «Александрия» — 44 (24);
4. «Мариуполь» — 33 (24);
5. «Заря» — 32 (24);
6. «Львов» — 30 (24);
7—12-е места
7. «Десна» — 34 (24);
8. «Ворскла» — 29 (24);
9. «Карпаты» — 24 (24);
10. «Олимпик» — 21 (24);
11. «Арсенал-Киев» — 18 (24).
12. «Черноморец» — 17 (24);
Бомбардиры: 17 мячей — Жуниор Мораес («Шахтер»); 14 — Виктор Цыганков («Динамо»), Марьян Швед («Карпаты»); 9 — Марлос («Шахтер»).
В 25-м туре чемпионата Украины сыграют: (1—6-е места) «Динамо» — «Шахтер», «Александрия» — «Мариуполь», «Заря» — Львов" (24 апреля); (7—12-е места) «Олимпик» — «Арсенал-Киев», «Карпаты» — «Черноморец», «Ворскла» — «Десна» (23 апреля).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Шахтер» без Марлоса и Мораеса разгромил «Зарю».
Фото ФК «Черноморец», Олега Баркова
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