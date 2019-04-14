Умерла легендарная актриса, звезда фильмов Ингмара Бергмана (фото)

Шоу-бизнес

В воскресенье, 14 апреля, в Стокгольме на 84-м году жизни умерла легендарная шведская актриса Биби Андрессон. Она прославилась благодаря фильмам культового режиссера Ингмара Бергмана. Он снял актрисы в 11 своих картинах, в том числе в «Земляничной поляне» и «Седьмой печати».

Причина смерти актрисы пока не называется. Известно, что последние 10 лет своей жизни она провела в доме престарелых после инсульта, который перенесла в 2009 году.

Кадр из фильма "Земляничная поляна"

Берит Элизабет Андерссон родилась 11 ноября 1935 года в Стокгольме. Училась в Королевской драматической театральной школе Й. Терсеруса и в школе при «Драматен театер». Ее приняли в труппу драматического театра в Мальме, главным режиссером которого был Ингмар Бергман. В 1955 году он снял актрису в эпизодической роли в своем фильме «Улыбки летней ночи». Затем последовали знаменитые «Седьмая печать», «Земляничная поляна», «Лицо», «Персона», «Сцены из супружеской жизни».

Биби Андерссон в фильме "Страсть"

После мирового успеха этих фильмов Биби Андерссон позвали в Голливуд. Там наиболее известными ее работами стали роли в фильмах Джона Хьюстона «Письмо из Кремля» и Роберта Олтмена «Квинтет».

Критики считают роль в фильме "Персона" лучшей в карьере Биби Андерссон

Актриса трижды была замужем. Два ее первых брака закончились разводом. От своего первого мужа, режиссера Челла Греде Биби родила дочь. В 2004 году Андерссон вышла замуж в третий раз. Ее мужем стал врач Габриэль Баэз.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смерти двух актрис, сыгравших в фильмах о Джеймсе Бонде. 30 марта скончалась британка Таня Мале. А 6 апреля ушла из жизни сербка Надя Регин.

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