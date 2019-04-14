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Умерла легендарная актриса, звезда фильмов Ингмара Бергмана (фото)
В воскресенье, 14 апреля, в Стокгольме на 84-м году жизни умерла легендарная шведская актриса Биби Андрессон. Она прославилась благодаря фильмам культового режиссера Ингмара Бергмана. Он снял актрисы в 11 своих картинах, в том числе в «Земляничной поляне» и «Седьмой печати».
Причина смерти актрисы пока не называется. Известно, что последние 10 лет своей жизни она провела в доме престарелых после инсульта, который перенесла в 2009 году.
Берит Элизабет Андерссон родилась 11 ноября 1935 года в Стокгольме. Училась в Королевской драматической театральной школе Й. Терсеруса и в школе при «Драматен театер». Ее приняли в труппу драматического театра в Мальме, главным режиссером которого был Ингмар Бергман. В 1955 году он снял актрису в эпизодической роли в своем фильме «Улыбки летней ночи». Затем последовали знаменитые «Седьмая печать», «Земляничная поляна», «Лицо», «Персона», «Сцены из супружеской жизни».
После мирового успеха этих фильмов Биби Андерссон позвали в Голливуд. Там наиболее известными ее работами стали роли в фильмах Джона Хьюстона «Письмо из Кремля» и Роберта Олтмена «Квинтет».
Актриса трижды была замужем. Два ее первых брака закончились разводом. От своего первого мужа, режиссера Челла Греде Биби родила дочь. В 2004 году Андерссон вышла замуж в третий раз. Ее мужем стал врач Габриэль Баэз.
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