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В сети появилось шокирующее видео авиакатастрофы в самом опасном аэропорту в мире
В воскресенье, 14 апреля, в аэропорту Тенцинг-Хиллари города Лукла (Непал) произошла авиакатастрофа. Погибли три человека, еще четверо получили ранения. Небольшой самолет Let-410 местной авиакомпании Summit Air, направлявшийся в Катманду, врезался на взлетной полосе в вертолет компании Manang Air.
Погибли пилот самолета, а также полицейский и техник, которые стояли рядом с вертолетом.
Обе авиакомпании — частные. Они занимаются доставкой альпинистов, туристов и местных жителей в труднодоступные районы Непала.
АэропортТенцинг-Хиллари заслужил репутацию самого опасного в мире. Он находится на высоте 2 845 метров над уровнем моря. Короткая взлетно-посадочная полоса (527 метров) и горный рельеф делает как взлет, так и посадку невероятно сложными. Полоса заканчивается краем пропасти глубиной 700 метров с одной стороны, а с другой упирается в подножье горного хребта.
Аэропорт часто закрывают из-за сильного ветра или густой облачности. Летать сюда разрешено только самым опытным пилотам. Несмотря на все это аэропорт загружен. Ведь он — единственный в районе Эвереста. Поэтому сюда летят все альпинисты, желающие покорить эту вершину. Тенцинг-Хиллари часто называют воротами Гималаев.
Еще одна проблема заключается в том, что взлетно-посадочная полоса используется как самолетами, так и вертолетами. Власти обещают построить отдельную вертолетную площадку только к 2020 году.
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