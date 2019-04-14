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В России умерла вдова Слободана Милошевича
В воскресенье, 14 апреля, сербские СМИ сообщили о смерти вдовы бывшего президента Сербии Слободана Милошевича. Мириана Маркович умерла в России, где она получила политическое убежище. Ей было 76 лет. Эту информацию подтвердил близкий друг Миры Милутин Мрконич. Он сказал, что дата и место похорон пока еще не определены. По некоторым данным, Маркович скончалась в одной из московских больниц. Причина смерти не называется.
Мириана Маркович родилась 10 июля 1942 года в городе Пожаревац, расположенном в 80 километрах от Белграда. Со своим будущим мужем была знакома с детских лет. Слободан Милошевич жил по соседству.
Мать Мирианы Веру Милетич расстреляли коллаборационисты в годы Второй мировой войны. Мире тогда не было и двух лет. Отец Мирианы был видным деятелем народно- освободительного движения Югославии.
Мира имела огромное влияние на Слободана. Она помогала ему принимать важнейшие политические решения. Благодаря жене Милошевич сделал невероятную карьеру и стал президентом Югославии. Однако радикальные коммунистические взгляды Маркович привели к резкой конфронтации с Западом.
Милошевич в результате был отстранен от власти. Его арестовали и отдали под трибунал в Гааге, обвинив в преступлениях против человечности. Приговор ему вынести не успели — Милошевич скончался в 2006 году.
После смерти мужа Мира Маркович была вынуждена покинуть Сербию. Ее обвинили в причастности к убийству журналиста, а также в совершении ряда экономических преступлений. На ее арест был выдан международный ордер. Вдова Милошевича вместе с сыном Марко осела в России, где ей предоставили политическое убежище. На похоронах Слободана в родном Пожаревце Мира не присутствовала. Дочь Маркович и Милошевича Мария отдалилась от матери и брата. В настоящее время живет в Черногории.
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