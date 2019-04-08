15 апреля 2019

На днях посмотрели с дочкой новый фильм ''Дамбо'', только что вышедший в мировой прокат. О цирковом слонёнке, научившемся летать. Фильм, конечно, замечательный. И не только потому что снят он прекрасным голливудским режиссёром Тимом Бартоном, хорошо известным по таким картинам, как ''Планета обезьян'' и ''Алиса в Стране чудес''. И не только потому, что история слонёнка Дамбо привлекает внимание не одного поколения людей, привыкших верить в невозможное. А ещё и потому, что в самой грандиозной сцене циркового парада, снимавшейся в Лондоне, принимали участие представители украинского циркового искусства, замеченные и по достоинству оцененные голливудскими продюсерами.

В интервью ''ФАКТАМ'' они рассказывали о том, что их участие в ТАКОМ фильме было невероятным. Об этом невозможно было мечтать. Туда невозможно было пробиться. Никак. Ни за какие деньги… Как, оказалось, за деньги — нельзя, а за великолепное мастерство, вызывающее восторг даже у профессионалов, можно. Мечты сбываются. Просто нужно очень верить в свои силы. И стремиться к своей мечте, несмотря ни на что.

История со слонёнком Дамбо навеяла мне воспоминания о нашей поездке с детьми в Таиланд. Побывав на специальной ферме, где живут и воспитываются слоны, мы смогли покормить и даже потрогать маленьких слонят (у них, оказывается, такие колючие волосики на ещё не успевшей загрубеть коже!). А потом, удобно расположившись на двух больших слонах, отправились в увлекательную поездку по лесам и рекам удивительного природного парка. Через минут 30 наш погонщик уже на неплохом украинском языке громко пел вместе с нами песню, адресованную нашей маме: ''Ой, ти, Галя, Галя молодая…''

Кстати, на ферме я обратил внимание на то, что в небольшом загоне, куда заходили туристы, и маленькие слонята, и крупные слоны были привязаны за ногу верёвкой, которую при желании взрослый слон мог бы легко разорвать. Но они почему-то этого не делали. Не удержался, чтобы не спросить у хозяина фермы. Его ответ меня потряс. Оказывается, попытавшись (и не раз) в своём детстве разорвать верёвку и не сумев этого сделать, слон, уже повзрослев, по-прежнему считает, что тоненькая верёвочка, держащая его на привязи, столь же крепка и неподвластна ему, как в далёком детстве. И поэтому он даже не пытается её разорвать!..

Знаете, в фильме ''Дамбо'' цирковые дети, опекавшие маленького слонёнка и искренне переживавшие его разлучение с мамой-слонихой, много раз призывали Дамбо поверить в свои силы. И если даже не взлететь сразу, то хотя бы попробовать сделать это. Ведь кто не пытается, у того никогда и не получится. И в этом заложен глубокий смысл жизни не только слонов. Не только детей. Всех нас. Каждый день. Каждую минуту. Не попробовав добиться, не попытавшись изменить свою жизнь к лучшему, не бросившись помогать нуждающемуся в твоей помощи, ты ничего не добьёшься, ничего не изменишь. И бесполезными будут твои нарекания на трудную и несправедливую жизнь. Ведь за нас в нашей жизни никто ничего решать не будет. Если ты, конечно, не раб бесправный… Таковы законы бытия.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А всем вам, друзья мои, хорошего дня.