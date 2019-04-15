Бенедикт Камбербэтч сбил велосипедиста и получил от него пощечину (фото)

Шоу-бизнес

Ехавший на автомобиле Lamborghini популярный британский актер Бенедикт Камбербэтч сбил велосипедиста на узкой проселочной дороге острова Уайт, где проживает теща звезды сериала «Шерлок», и где Бенедикт и его жена Софи Хантер имеют собственный дом.

63-летний Майкл Лоуренс при этом получил серьезную травму руки. Как пишет издание The Sun, упавший с велосипеда разгневанный пенсионер дал 42-летней кинозвезде пощечину. Сообщается, что актера он сначала не узнал — до тех пор, пока тот не снял свою кепку.

Друг пострадавшего рассказал, что Майкл ехал на своем новеньком велосипеде, когда вдруг буквально из ниоткуда взялась машина. В этом месте ему было некуда свернуть. «Он просто поднял руку, чтобы защититься от удара», — рассказал приятель Лоуренса. Бенедикт выскочил из автомобиля и обвинил Майкла в том, что тот ехал посреди дороги. «Тогда тот отряхнулся от пыли, весь полный адреналина, и отреагировал, как мог — дал ему пощечину. Этому шикарному актеру еще повезло, что он не врезал ему кулаком». Тут Бенедикт снял свой головной убор. «Майкл сказал, что едва не получил инфаркт», — рассказал друг Лоуренса.

При этом, когда оба участника ДТП успокоились, Камбербэтч подал пострадавшему бутылку воды, чтобы промыть раны, и предложил подвезти его в ближайшую больницу.

Актер также сообщил о случившемся в полицию. Но не стал подавать жалобу на рукоприкладство Лоуренса. А Майкл сейчас обдумывает возможность потребовать компенсацию в размере 26 тысяч долларов.

Майкл Лоуренс

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