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Бенедикт Камбербэтч сбил велосипедиста и получил от него пощечину (фото)

9:35 15 апреля 2019 221
Бенедикт Камбербэтч
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Ехавший на автомобиле Lamborghini популярный британский актер Бенедикт Камбербэтч сбил велосипедиста на узкой проселочной дороге острова Уайт, где проживает теща звезды сериала «Шерлок», и где Бенедикт и его жена Софи Хантер имеют собственный дом.

63-летний Майкл Лоуренс при этом получил серьезную травму руки. Как пишет издание The Sun, упавший с велосипеда разгневанный пенсионер дал 42-летней кинозвезде пощечину. Сообщается, что актера он сначала не узнал — до тех пор, пока тот не снял свою кепку.

Друг пострадавшего рассказал, что Майкл ехал на своем новеньком велосипеде, когда вдруг буквально из ниоткуда взялась машина. В этом месте ему было некуда свернуть. «Он просто поднял руку, чтобы защититься от удара», — рассказал приятель Лоуренса. Бенедикт выскочил из автомобиля и обвинил Майкла в том, что тот ехал посреди дороги. «Тогда тот отряхнулся от пыли, весь полный адреналина, и отреагировал, как мог — дал ему пощечину. Этому шикарному актеру еще повезло, что он не врезал ему кулаком». Тут Бенедикт снял свой головной убор. «Майкл сказал, что едва не получил инфаркт», — рассказал друг Лоуренса.

При этом, когда оба участника ДТП успокоились, Камбербэтч подал пострадавшему бутылку воды, чтобы промыть раны, и предложил подвезти его в ближайшую больницу.

Актер также сообщил о случившемся в полицию. Но не стал подавать жалобу на рукоприкладство Лоуренса. А Майкл сейчас обдумывает возможность потребовать компенсацию в размере 26 тысяч долларов.

Майкл Лоуренс

Ранее «ФАКТЫ» писали, что звезда «Шерлока» станет отцом в третий раз.

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