Стало известно о планах Путина встретиться с Ким Чен Ыном: названы сроки

Мир

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын может в конце апреля провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным во Владивостоке (Россия). Об этом сообщает информационное агентство Yonhap со ссылкой на свои источники.

Так, Путин планирует заехать во Владивосток перед визитом в Пекин 26−27 апреля, где запланировано его участие в форуме «Один пояс, один путь». Предполагается, что тогда же для проведения личной встречи во Владивосток приедет и Ким Чен Ын, сообщает «Украинская правда».

Также не исключено, что саммит между Ким Чен Ыном и Путиным может состояться до или после форума в Пекине — есть признаки того, что в КНДР готовятся к встрече.

Предполагается, что лидер КНДР во время встречи с Путиным попытается заручиться поддержкой РФ, чтобы оказать давление на президента США Дональда Трампа после неудачного саммита в Ханое.

Как писали «ФАКТЫ», последний раз Трамп и Ким Чен Ын встречались во Вьетнаме в феврале 2019 года.

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