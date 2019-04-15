Происшествия

В страшном ДТП под Киевом погибла девушка-подросток (фото)

В Фастове Киевской области 14 апреля в результате ДТП погибла несовершеннолетняя пассажирка. Инцидент произошел вечером около 19 часов. Об этом сообщили в полиции Киевской области.

«Водитель автомобиля „ВАЗ 2106“ не справился с управлением, съехал в кювет, где произошло опрокидывание автомобиля», — говорится в сообщении.

Установлено, что за рулем автомобиля «ВАЗ-2106» находился 18-летний житель села Большая Снитинка без водительского удостоверения. Парень телесных повреждений не получил, трезвый.

В результате аварии его 17-летняя девушка, которая сидела на переднем пассажирском сиденье, получила травмы несовместимые с жизнью. Тело погибшей направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти.

Как писали «ФАКТЫ», 6 апреля в селе Песчаная Киевской области подросток взял ключи от родительского автомобиля и насмерть сбил двоих девушек.

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