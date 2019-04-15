"Мисс Россия — 2019" вызвала споры в сети: фото победительницы конкурса (видео)

Шоу-бизнес

В подмосковном концертном зале Барвиха Luxury Village состоялся финал конкурса «Мисс Россия 2019». Победительницей стала 20-летняя Алина Санько из города Азов Ростовской области. Прошлогодняя «Мисс Россия» Юлия Полячихина возложила на голову своей преемницы корону из белого золота и драгоценных камней. Алина также получила денежный приз в размере трех миллионов рублей (около 46 тысяч долларов) и право представлять Россию на международных конкурсах «Мисс мира» и «Мисс Вселенная».

Второе место получила Арина Верина из Екатеринбурга, а третье — Ралина Арабова из Республики Татарстан.

Девушки в ходе соревнования участвовали в конкурсе талантов, интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?», а также выходили на сцену в купальниках и вечерних платьях.

Алина — студентка третьего курса Московского Университета по Землеустройству, учится на архитектурном факультете. Она увлекается рисованием и любит поэзию. Она призналась, что у нее пока нет бойфренда. Накануне финала в интервью «Комсомольской правде» девушка также заявила, что у нее «много мечт», которые формируют ее цели. Ее рост 175 см, вес 48 кг, параметры фигуры 86−58−86 см.

В соцсетях мнения по поводу внешности победительницы разделились. Одни говорили, что наконец-то жюри (в этом году в него входили этом году в него вошли композитор Владимир Матецкий, диджей Smash, экс-солистка группы «Виа Гра» Татьяна Котова, дизайнер Игорь Чапурин и «Мисс Вселенная-2002») выбрало девушку не со стандартным кукольным лицом, что естественная красота снова в цене, и что «простые российские девчонки» теперь откажутся от идеи «переделывать нос».

Однако многие сочли Алину недостаточно яркой, чтобы в будущем соревноваться с иностранными красавицами. «Только с такой серой внешностью и олицетворять нашу безысходку!», «А у нас закончились красивые девушки в России?», «Да у нас в школе секретарша красивее этих мисс» — писали в комментариях, отмечая, что в победительнице нет никакой изюминки и что на нее не обратили бы внимание, пройди она по улице в своем обычном виде.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что скончалась «Юная Мисс Вселенная»: ей стало плохо за день до 20-летия.

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