Общество

Известному волонтеру Алексею Мочанову пришлось вызывать "скорую" прямо к поезду: что произошло

Известному волонтеру и автогонщику Алексею Мочанову экстренно оказали медицинскую помощь прямо в поезде Интерсити, которым он возвращался в Киев из Краматорска.

На своей страничке в социальных сетях Алексей Мочанов рассказал, что в поездке почувствовал себя плохо и попросил борт-проводника о помощи. Последний мгновенно вызвал на вокзал Миргорода «скорую».

«Миргородские медики мгновенно запрыгнули в вагон, определили что давление у меня 220/110, сделали безупречно внутривенную магнезию, сняли кардиограмму, оставили под язык каптоприл и еще успели бумаги оформить», — рассказал автогонщик.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», один из пассажиров плацкартного вагона поезда «Харьков — Херсон» напал с ножом на попутчика. До прибытия «скорой» первую помощь пострадавшему оказывали пассажиры-медики.

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