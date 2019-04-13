Резня в поезде "Харьков — Херсон": первую помощь раненым оказывали пассажиры (фото)

Происшествия

Драка двух пассажиров плацкартного вагона поезда «Харьков — Херсон» произошла на участке между станциями Снигиревка и Березнеговатое в Николаевской области.

Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции области, после инцидента 31-летний житель Херсонской области рассказал, что ехал с нетрезвым обидчиком на соседних полках. А когда лег отдыхать, почувствовал резкую боль в области шеи. Вскочив со своего места, мужчина понял, что его ударил ножом сосед, который тут же нанес удары в руку и ногу. Оттолкнув от себя нападавшего, мужчина схватил его руку, перехватил нож и ударил им в грудь противника.

Как сообщает издание KHARKIV Today, начальник поезда «Харьков — Херсон» Анатолий Жегет немедленно пустил клич по вагонам о поиске медиков среди пассажиров. Отозвались два человека, которые оказали первую помощь участникам поножовщины.

— У пассажира с раной шеи открылось сильное кровотечение. Медики остановили его до прибытия скорой помощи, — сообщил А. Жегет. — Женщина, оказавшая помощь, сказала, что, если бы вовремя не остановили кровь, пострадавший мог погибнуть.

Пассажиры сообщили о том, что нападавший, якобы ранее судимый, пытался украсть мобильный телефон у соседа, пока тот спал.

На станции Березнеговатое обоих раненых карета скорой помощи увезла в больницу. Их жизни ничего не угрожает.

Свои действия 52-летний нападавший (как оказалось, житель Донецкой области) объяснить не может, ссылаясь на то, что в момент инцидента находился в нетрезвом состоянии. Орудие преступления — нож — полицейские изъяли и отправили на экспертизу.

По данному факту Снигиревским отделом полиции начато уголовное производство по статье УК Украины «Покушение на убийство». Виновнику поножовщины грозит лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Фото А. Жегета

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