Суперпес: собака спасла из-под колес автомобиля своего друга (видео)

Мир

В сеть попало видео, на котором отважный пес в последний момент спасает своего крошечного друга из-под колес автомобиля. Инцидент произошел в канадском городе Гаспе, в провинции Квебек и был заснят камерами наблюдения. Сначала видно, как хозяйка играет возле дома с тремя собаками. Затем она садится в машину и дает задний ход, собираясь уезжать. При этом она не видит, что позади автомобиля проходит один из ее питомцев — чихуахуа. Собачке грозит неминуемая гибель. И тут к ней подскакивает ее приятель породы бордер-колли, хватает пастью и молниеносно выносит из опасной зоны. Позже уехавшая хозяйка возвращается, выходит из машины и обнимает обоих псов. «Я увидела что-то в моем зеркале заднего вида. Сначала я подумала, что раздавила свою собаку», — подписала хозяйка видео.

Пользователи сети провозгласили бордер-колли героем и суперпсом, прославляя его сообразительность и быструю реакцию. «Выдайте ему плащ Супермена!», — писали в комментариях. Кто-то отметил, что у спасенной собачки могут остаться следы от зубов спасителя, на что ему ответили, что уж лучше следы от зубов, чем «блинчик из чихуахуа».

Ранее «ФАКТЫ» писали. что собака погибла, спасая семью от ворвавшегося на детский день рождения стрелка.

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