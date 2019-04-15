Wizz Air значительно увеличит тариф на приоритетную посадку

Общество

Лоукост-компания Wizz Air увеличила до 30 евро верхнюю границу тарифа на приоритетную посадку в самолет. В начале 2019 года в компании уже поднимали эти тарифы, которые ранее составляли 5−15 евро.

Как сообщает «Авианьюз», если ранее ценовой диапазон данного сбора составлял 5−17 евро, то теперь он находится в пределах 5−30 евро.

Сообщается, что пассажирам, оплатившим приоритетную посадку, на борт самолета разрешено взять два предмета ручной клади: большой с габаритами до 55×40×23 см и весом до 10 кг и дополнительный с размерами до 40×30×20 см. Те, кто не оплатил данную услугу, могут бесплатно провезти с собой багаж с габаритами до 40×30×20 см.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», лоукостер Wizz Air со 2 марта запустил перелеты из Киева в Ригу и Биллунн (Дания).

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