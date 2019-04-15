Новые тренды в интерьере: советы дизайнера (фото)

Стиль жизни

Весна — лучшее время, чтобы привести в порядок окна. Для начала их нужно вымыть. А шторы либо постирать, либо заменить. О новых трендах в оформлении окон «ФАКТАМ» рассказала киевский дизайнер Ирина Батурская, ценителями искусства которой являются стильные люди украинской столицы и многих стран мира.

— Сегодня в тренде простота и функциональность, — говорит Ирина Батурская. — Если вы живете на верхнем этаже и из вашего окна открывается потрясающий вид, тюль не обязателен. Декорируйте окно красивой шторой, которая днем висит на одну сторону, а на ночь закрывается. Такой вариант также можно рекомендовать тем, у кого в доме панорамные окна до пола. Если же окно обычное, с подоконником, нужен тюль. Чем лаконичнее декор, тем лучше. В прошлое ушли ламбрекены, рюши, нарочитая драпировка. Актуальны классические гардины, а также ролеты (рулонные шторы). По-прежнему популярны римские, австрийские, японские, скандинавские шторы. А вот бум на оформление интерьера в прованском стиле прошел.

— Какие цвета гардин актуальны?

— Бежевый, коричневый, шоколадный, молочный, серый, синий. В антитренде — красные, бордовые тона. Для того чтобы дизайн интерьера был актуальным длительный период, важно правильно выбрать цветовые сочетания. В детских комнатах у девочек красиво смотрятся пудровые гардины. У мальчиков — серые и темно-голубые. Непопулярно использование в комнатах для детей штор с мишками, машинками, героями мультфильмов. Дети быстро растут, и подобная тематика спустя время им уже, понятное дело, будет не по вкусу.

Один из модных цветов гардин – серый

— Белые шторы в моде?

— Они красивы, но очень быстро пачкаются. Кроме того, вписываются далеко не в каждый интерьер. Если у вас темно-синие или серые стены, такие гардины уместны. А если стены бежевые или белые, нет.

— А какие ткани посоветуете предпочесть?

— По-прежнему в тренде бархат и плюш. С плюшевыми шторами хорошо сочетаются занавески из батиста. Красиво смотрятся гардины из искусственного шелка. Они не мнутся.

С плюшевыми шторами хорошо сочетаются занавески из батиста

— Актуален ли в портьерных тканях блеск?

— Если это шелк, это очень красиво.

— Есть правила сочетания штор и занавесок?

— Да. Натуральные портьеры не стоит сочетать с синтетическим тюлем. И, конечно же, наоборот.

— Какая длина штор в гостиной и спальне в тренде?

— Актуальны гардины «в пол». Такая штора смотрится как нарядная юбка. Правда, это не очень практично при уборке.

В тренде шторы «в пол», они смотрятся нарядно

— Слышала, что сейчас, для того чтобы гардины подольше оставались чистыми, нередко используют пыле- и грязеотталкивающие средства.

— Это химия, поэтому далеко не все приемлют и готовы использовать такую защиту. В наше время ценится все экологически чистое.

— Как правильно подобрать шторы к интерьеру?

— Они не должны быть такого же цвета, как стены. В этом случае будут смотреться невыразительно. Шторы могут совпадать по цвету с диваном или другими предметами мебели. В иных случаях при выборе штор немаловажным бывает даже то, какого цвета в комнате пол. В интерьере не должно быть больше трех основных тонов, как и в одежде. Если интерьер слишком пестрый, тогда шторы можно подобрать в тональности стен.

— В магазинах сегодня огромный выбор карнизов. Какие сейчас в тренде?

— Лаконичные. Лучше всего, чтобы карниз вообще не был виден. Для этого делается при ремонте специальная ниша для карниза. Штора, выходящая из ниши, смотрится очень стильно, элегантно. Менее популярны настенные круглые карнизы. Если сделать нишу нет возможности, отдайте предпочтение потолочному карнизу-«рейке».

— Какие гардины меньше пропускают солнечные лучи?

— Темные. Гардины светлых тонов, даже из плотной ткани, с этой функцией справляются плохо. Хорошо поглощают свет шторы на подкладе.

— Знаю, сегодня гардины порой используют не только в оформлении окон, но и, например, в декоре беседок.

— Да, это удобно и красиво. А в квартире-студии штора может служить перегородкой между кухней и гостиной. Ведь кухня и гостиная — разные зоны. Кто-то смотрит, например, телевизор и не хочет вдыхать ароматы готовящейся на плите еды.

В квартире-студии штора может служить перегородкой между кухней и гостиной

— Какие шторы посоветуете для кухни?

— Ролеты или штору «в пол», которая прихватывается. Короткие гардины сейчас не актуальны. Чтобы кухонный текстиль меньше пачкался, обязательно пользуйтесь вытяжкой. Классические шторы и тюль нужно стирать, а ролеты чистятся сухой тряпочкой или щеткой. Помните, что кухонные шторы не должны находиться близко к плите.

На кухне стильно смотрится плюшевая римская штора

— Часто после стирки тюль утрачивает первоначальный вид — либо желтеет, либо сереет. Как избежать разочарования?

— Для начала замочите тюль в еле теплой воде. Ее температура не должна превышать 35 градусов. Затем добавьте в тазик с водой примерно полкилограмма соли и подержите в ней полчаса, чтобы вывести пятна. Сполосните тюль в прохладной воде. Затем постирайте с помощью деликатного жидкого средства. Не выжимайте тюль — просто дайте стечь воде. Сполосните в прохладной воде с уксусом (на литр воды понадобится столовая ложка уксуса). Уксус вернет ткани блеск. Добиться идеальной белизны можно, добавив в воду немного жидкой синьки. Повесьте тюль еще влажным.

— Как вы стали дизайнером штор?

— Я всегда любила создавать красивые вещи. Когда результат работы нравится мне и окружающим, это вдохновляет. Прежде чем заняться дизайном штор, после окончания вуза много лет работала финансовым директором в одной из столичных компаний, однако мне всегда по душе была творческая деятельность. Вот и решила однажды круто изменить жизнь. Сейчас мне очень нравится то, чем занимаюсь.

Ирина Батурская: «Сегодня в тренде простота и функциональность»

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ»?

— Не бойтесь менять интерьер. Новое и красивое всегда улучшает настроение! Пусть ваш дом будет уютным и комфортным.

Напомним, ранее Ирина Батурская подробно рассказывала читателям «ФАКТОВ», как выбрать модные гардины и шторы для кухни.

О том, что изменить в домашнем интерьере, чтобы сделать его более свежим и современным, «ФАКТАМ» рассказывала дизайнер Юлия Медсен, которая живет и работает в Дании и благодаря современным технологиям помогает клиентам попасть в будущее.

Фото из альбома Ирины Батурской



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