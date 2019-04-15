Украинский ТЦ «Барабашово» и польский PTAK Fashion City подписали меморандум о партнерстве

Клуб потребителей

8−9 апреля в Харьков приехала Торговая миссия польских предпринимателей в рамках проекта «Возможности для партнерства и взаимовыгодного сотрудничества Польши и Украины в легкой промышленности». Проект сотрудничества был основан в ноябре 2018 года двумя самыми большими в Восточной Европе торговыми центрами — украинским «Барабашово» и польским PTAK Fashion City; зарубежным бюро в Киеве Polish Investment & Trade Agency и «Национальным отраслевым партнерством в легкой промышленности Украины Fashion Globus Ukraine» — для развития торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.

По оценкам экспертов, легкая промышленность Украины имеет большой потенциал для роста как в экспорте, так и в импорте, что иллюстрирует динамика 2018 года. По данным «Украинской ассоциации предприятий легкой промышленности», в 2018-м экспорт по сравнению с показателями 2017 года увеличился на 11,8% и составил $ 1220,3 млн, а импорт вырос на 17,9% и достиг $ 2661,4 млн. По объемам потребления товары легпрома в Украине занимают второе место, что открывает для украинских производителей большие возможности для развития. По словам Голды Виноградской, председателя Fashion Globus Ukraine, советника министра образования и науки Украины, легкая промышленность Украины зависит от импорта сырья — в первую очередь качественных тканей и фурнитуры, «украинские производители изделий легкой промышленности ощущают острую потребность в системных поставках тканей».

Визит Торговой миссии Польши в Украину

В ходе двухдневного визита гости посетили ТЦ «Барабашово», харьковские предприятия, представили товары польских производителей, провели встречи между экспертами легкой промышленности обеих стран, обменялись видением перспектив в развитии польско-украинских торговых отношений в легпроме. В составе польской делегации были Нина Рыжка, президент PTAK Fashion City, Роберт Барановский директор PTAK Fashion City, Кароль Кубица, директор зарубежного бюро Polish Investment & Trade Agency, Адам Скибор, организатор выставки Warsawa PTAK Expo, представители ведущих польских компаний, в том числе Marand, Kilian, Mirafo, Santeх 24 Anmarteх. Украинскую сторону представляли Голда Виноградская, Валерий Кирилко, заместитель генерального директора «Концерна АВЭК и Ко», один из разработчиков International Fashion Hub (ТЦ «Барабашово»), украинские дизайнеры, производители и продавцы легпрома, предприниматели ТЦ «Барабашово».

9 апреля 2019 года ТЦ «Барабашово» украинского «Концерна АВЭК и Ко» и дом моды польских производителей одежды PTAK Fashion City, подписали меморандум о взаимопонимании, целью которого является развитие коммерческих обменов, экономическое сотрудничество Украины и Польши, организация мероприятий для постоянного обмена информацией, организация торговых ярмарок, экономических миссий, бизнес-форумов в Польше и в Украине.

Кароль Кубица, директор зарубежного бюро Polish Investment & Trade Agency, отметил, что такое сотрудничество открывает окно в Европу для украинских предпринимателей, а для польских — открывает торговые возможности в Украине.

По словам Валерия Кирилко, заместителя генерального директора «Концерна АВЭК и Ко», International Fashion Hub (откроется на территории ТЦ «Барабашово» в 2019 году) станет центром, где в коллаборации с лучшими производителями разных стран будет развиваться легкая промышленность Украины. В хабе будут представлены современные технологии, адаптирован лучший зарубежный опыт, будут развиваться инновации, чтобы у отечественных дизайнеров, производителей одежды и обуви были все условия для развития и роста.

«Харьков не случайно называют столицей легкой промышленности Украины. У нашего города огромный потенциал для развития. А торговый центр „Барабашово“ всегда готов к расширению партнерства и взаимовыгодного сотрудничества и делает системные шаги для развития легкой промышленности в городе и стране», — прокомментировал Валерий Кирилко.

В планах харьковчан развитие торгово-экономических отношений в легпроме не только с Польшей и Китаем, с которыми подписаны меморандумы о сотрудничестве, но и с Турцией, Японией, Марокко, Пакистаном, Индией, Южной Кореей, странами ЕС.

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