В Очакове подожгли школу, чтобы скрыть кражу (фото)

Происшествия

Около 6:00 в пожарную часть № 22 по обслуживанию Очаковского района поступил звонок от охранника школы № 1 о пожаре в здании начальных классов на улице Старокрепостной. Спасатели, прибывшие на место на двух пожарных автомобилях, принялись гасить пламя, бушевавшее в одном из классов.

Огонь погасили, но он успел уничтожить практически все находившееся в классе имущество — мультимедиапроектор, мебель, доску.

На месте пожара работали следственно-оперативная группа Очаковского отдела полиции и специалисты опытно-испытательной лаборатории ГУ ГСЧС Николаевской области. Среди версий случившегося были короткое замыкание и умышленный поджог.

На происшествие возмущенно отреагировали и соцсети. Один из постов был таким: «Это дело рук несовершеннолетнего, который грабит и поджигает уже не один объект в Очакове». И вскоре эта версия подтвердилась.

Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Николаевской области, по горячим следам полицейские задержали подростка, 2003 года рождения, который подозревается в поджоге и краже. Сначала он разбил окно класса, влез в помещение и украл ноутбук. После этого, чтобы скрыть следы преступления разлил горючую жидкость и поджег. Парня задержали, украденный ноутбук был при нем. Открыто уголовное производство.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Италии водитель угнал школьный автобус и поджег его вместе с детьми. Опубликовано видео.

Также сообщалось об умышленном поджоге автомобилей в центре Киева.

Между тем в Житомирской области погибла пожилая супружеская пара, которая сжигала траву возле своего дома.



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