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48-летняя Наоми Кэмпбелл бросила 25-летнего солиста One Direction потому, что он ей надоел (фото)
48-летняя британская супермодель Наоми Кэмпбелл рассталась с 25-летним солистом группы One Direction Лиамом Пэйном после четырехмесячного романа, начавшегося с флирта в соцсетях. Как сообщает издание The Sun, молодой певец наскучил Черной Пантере. Бывшие возлюбленные, которые весело проводили время вместе и бурно занимались сексом, остались друзьями. Никаких обид — просто они не пара друг другу и ведут слишком разный образ жизни.
Официально Наоми и Лиам не подтверждали своих отношений. На различные мероприятия они старались прийти по одиночке. Предполагалось, что Кэмпбелл представит Пэйна в качестве своего бойфренда на вечеринке в честь своего дня рождения, который будет праздноваться 22 мая. Но до этого дело не дошло.
Как говорят приятели Лиама, он был в восторге от того, что на него обратила внимание Наоми, чьими фотографиями была обклеена его комната в родительском доме, когда он был подростком. 58-летняя мать певца Кейт не одобряла нового увлечения сына.
Со своей предыдущей подругой, 35-летней певицей Шерил Коул, Лиам расстался летом прошлого года. У пары есть сын, которому 22 марта исполнилось два года.
Ранее «ФАКТЫ» писали. что Ким Кардашьян уличили в копировании подзабытых нарядов Наоми Кэмпбелл.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..