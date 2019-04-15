Политика

"Мы до сих пор толком не чувствуем войны", — известный журналист о президентских выборах

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский продает представление каждого отдельного гражданина о здравом смысле в легком варианте, заявил журналист Юрий Макаров на сайте «Тижня».

«Нынешний шок — расплата за то, что мы не чувствовали и как следует до сих пор не чувствуем войны. Если бы в стране было военное положение, тотальная мобилизация, если бы с каждого брали военный налог, мы, наверное, не воспринимали бы комедийный сериал как руководство к действию», — пишет Макаров.

По словам Макарова, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский позволяет избирателю быть легкомысленным: «Это возможно, потому что суровый мир реальностей мало о себе напоминает».

Журналист напомнил об историческом факте, когда летом 1945 года, сразу после победного окончания Второй мировой, Уинстон Черчилль во главе консерваторов проиграл парламентские выборы. Никакие заслуги военного периода не были приняты во внимание. Британцы решили, что теперь пришло время решения экономических проблем, благосостояния, мирного развития.

«Возможно, мы так же решили, что война позади? Время наслаждаться безвизом и прочими прелестями нищеты. Плохая новость. Война не закончена. Она по-настоящему и не начиналась. Но каждый, кто честно скажет: „Мне нечего вам предложить, кроме крови, тяжелой работы, слез и пота“ (из первой речи Черчилля в качестве премьер-министра в Палате общин парламента Соединенного Королевства 13 мая 1940), рискует проиграть жизнерадостному кретину, который выступает „за все хорошее“. Это я, конечно, не о кандидате в президенты персонально, а о его вымышленном герое», — написал Юрий Макаров.

Ранее известный журналист Павел Казарин заявил: «Избиратели Зе выбирают кота в мешке, причем Зеленский — это мешок».



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