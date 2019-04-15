Происшествия

В Киеве вандалы изуродовали Аллею муз: сеть в бешенстве (фото)

В Киеве на Оболонской набережной вандалы испортили уникальный арт-объект — киевскую Аллею муз. Белые статуи из мрамора и цемента, созданные молодыми столичными архитекторами, были облиты краской, причем ядовитых красных и зеленых оттенков.

Фотографии с набережной опубликовал «Киев Оперативный». Кроме статуй, хулиганы испортили краской светлую скамейку на набережной.

Кому мешали киевские статуи, еще предстоит выяснить. А в сети тем временем убеждены, что полиция явно не дорабатывает в борьбе с хулиганами.

«Деградирующее поколение»;

Сколько стояли — никому не мешали";

«К сожалению, для большинства наших людей нельзя облагораживать ничего!» — приходят к выводу жители Киева.

Аллея муз появилась на Оболонской набережной в 2007 году по инициативе пяти скульпторов, выпускников Киевской академии искусств. Над созданием восьми статуй мастера трудились около шести месяцев. С момента появления статуи неоднократно подвергались нашествию вандалов: скульптурам отбивали головы, повреждали руки.

Напомним, ранее в Днепре уничтожили уникальную мозаичную скульптуру, а в Одессе вандалы повредили скульптурную композицию «Лаокоон и сыновья».

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