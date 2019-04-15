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В Киеве вандалы изуродовали Аллею муз: сеть в бешенстве (фото)
В Киеве на Оболонской набережной вандалы испортили уникальный арт-объект — киевскую Аллею муз. Белые статуи из мрамора и цемента, созданные молодыми столичными архитекторами, были облиты краской, причем ядовитых красных и зеленых оттенков.
Фотографии с набережной опубликовал «Киев Оперативный». Кроме статуй, хулиганы испортили краской светлую скамейку на набережной.
Кому мешали киевские статуи, еще предстоит выяснить. А в сети тем временем убеждены, что полиция явно не дорабатывает в борьбе с хулиганами.
«Деградирующее поколение»;
Сколько стояли — никому не мешали";
«К сожалению, для большинства наших людей нельзя облагораживать ничего!» — приходят к выводу жители Киева.
Аллея муз появилась на Оболонской набережной в 2007 году по инициативе пяти скульпторов, выпускников Киевской академии искусств. Над созданием восьми статуй мастера трудились около шести месяцев. С момента появления статуи неоднократно подвергались нашествию вандалов: скульптурам отбивали головы, повреждали руки.
Напомним, ранее в Днепре уничтожили уникальную мозаичную скульптуру, а в Одессе вандалы повредили скульптурную композицию «Лаокоон и сыновья».
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