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В ЦИК сообщили о серьезной проблеме накануне второго тура президентских выборов
За несколько дней до второго тура выборов Центральная избирательная комиссия столкнулась с серьезной проблемой: в участковых избирательных комиссиях не хватает людей. ЦИК очень надеется на помощь сознательных граждан.
Проблема усугубляется тем, что участковые комиссии должны быть сформированы до 15 апреля включительно. Поработать в день выборов готовы брать всех желающих. «Все неравнодушные могут написать заявления непосредственно в помещениях окружных избирательных комиссий», — говорится в заявлении Центризбиркома.
Наиболее остро нехватку людей, желающих работать 21 апреля, почувствовали комиссии в Луганской области. Там дефицит кадров наблюдается в пяти избирательных округах. Есть проблемы на участках в Днепропетровской, Закарпатской, Кировоградской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской области. Даже в Киеве в четырех избирательных округах комиссии все еще не заполнены полностью.
Напомним, от участковых комиссий прямо зависит обеспечение избирательного процесса — организация процесса голосования и подсчет голосов.
Сколько могут обычные граждане подзаработать на выборах — в материале «ФАКТОВ» «Заказные статьи для соцсетей и участие в митингах: как заработать на выборах простому украинцу».
Анализ первого тура выборов и прогнозы на второй в разделе «ФАКТОВ» «Выборы президента Украины».
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