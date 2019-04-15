26.69 / 26.95 30.07 / 30.49
Киев: +5
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

В ЦИК сообщили о серьезной проблеме накануне второго тура президентских выборов

17:36 15 апреля 2019 271
выборы
Инф. «ФАКТОВ»

За несколько дней до второго тура выборов Центральная избирательная комиссия столкнулась с серьезной проблемой: в участковых избирательных комиссиях не хватает людей. ЦИК очень надеется на помощь сознательных граждан.

Проблема усугубляется тем, что участковые комиссии должны быть сформированы до 15 апреля включительно. Поработать в день выборов готовы брать всех желающих. «Все неравнодушные могут написать заявления непосредственно в помещениях окружных избирательных комиссий», — говорится в заявлении Центризбиркома.

Наиболее остро нехватку людей, желающих работать 21 апреля, почувствовали комиссии в Луганской области. Там дефицит кадров наблюдается в пяти избирательных округах. Есть проблемы на участках в Днепропетровской, Закарпатской, Кировоградской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской области. Даже в Киеве в четырех избирательных округах комиссии все еще не заполнены полностью.

Напомним, от участковых комиссий прямо зависит обеспечение избирательного процесса — организация процесса голосования и подсчет голосов.

Сколько могут обычные граждане подзаработать на выборах — в материале «ФАКТОВ» «Заказные статьи для соцсетей и участие в митингах: как заработать на выборах простому украинцу».

Анализ первого тура выборов и прогнозы на второй в разделе «ФАКТОВ» «Выборы президента Украины».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины