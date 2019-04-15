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Главное – чтобы Украина выстояла: Балух написал пронзительное письмо из российской колонии
Украинский политузник Владимир Балух, который отбывает наказание в российском Торжке, написал письмо на волю. Письмо обнародовала активистка Татьяна Лазда в Facebook.
«Когда совсем опускают руки и хочется кричать „и провались все пропадом“, вот такие письма заставляют собрать себя в кучу, плюнуть на любую промосковскую, украинскую (и не только), нейтральную культурную нечисть, и снова стоять с „табличками“ в пикетах вот за них. … и поддерживать, и помогать Украине. Спасибо тем, немногим, кто думает также», — написала Лазда.
В письме Балух благодарит всех, кто неравнодушен к его судьбе и поддерживает узника. Понимая непростую ситуацию, стоящую перед людьми в период выборов, Балух считает, что сейчас главное, чтобы выжила и победила Украина.
Напомним, подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма приговорил Балуха к 4 годам и 11 месяцам колонии и штрафу в размере 10 тысяч рублей по совокупности двух уголовных дел. На переговорах в Минске украинская сторона постоянно поднимает вопрос об обмене заключенными с Россией, однако эта инициатива игнорируется.
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