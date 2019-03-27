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Политика

"Грызлов прятал глаза и избегал темы": Россия в Минске вновь отказалась обсуждать обмен пленными

18:02 27 марта 2019 141
Ирина Геращенко
Инф. «ФАКТОВ»

Представители Кремля на переговорах в Минске отказалась обсуждать обмен пленными между Украиной и Россией. Об этом написала в Facebook участник переговоров со стороны Украины, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

«Особый вопрос и в группе, и на ВКГ — немедленное освобождение военнопленных моряков. Грызлов прячет глаза и избегает обсуждения проблемы. РФ также категорически отказалась обсуждать вопрос освобождения осужденных россиян на политзаключенных Кремля как в формате 25/25, так и в узком формате (мы предлагали немедленно передать нам больного П. Гриба и пожилого А. Сизоновича и В. Балуха в обмен на русских Седикова и Высоцкого)», — сообщила она.

По ее словам, представители РФ в очередной раз отказались от своих граждан и повторили мантру о «внутреннем конфликте» и что «Киев должен договариваться с Луганском и Донецком».

«РФ открыто ждет новой украинской власти и кого-либо из президентов, кто поползет на поклон в Москву и поедет жать руку боевикам на оккупированных территориях», — пишет Геращенко.

По словам вице-спикера, «представители РФ пытаются исказить сущность минских соглашений и трехстороннего формата групп, сорвать именно трехсторонний формат, всеми способами пытаясь побудить Киев к прямым переговорам с марионетками Кремля».

Как писали «ФАКТЫ», ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что президент России Владимир Путин на переговорах «нормандской четверки» в Минске в феврале 2015 угрожал убийством восьми тысяч украинских военных, которые держали оборону Дебальцево в случае их отказа сложить оружие и капитулировать.

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