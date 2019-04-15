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Дебаты на "Олимпийском" 19 апреля: в команде Порошенко озвучили условие
Избирательный штаб Петра Порошенко предложил Владимиру Зеленскому время для дебатов для стадионе НСК «Олимпийский» 19 апреля. Временные рамки выбраны так, чтобы оба кандидата успели еще и на теледебаты в студии «Общественного телевидения».
Советник избирательного штаба Порошенко Олег Медведев напомнил, что время для теледебатов закреплено в законе, поменять его за оставшиеся до голосования дни не представляется возможным. Дебатировать в телеэфире кандидаты должны с 20.00 до 21.00, а прибыть на телевидение в 19.30.
Исходя из этого, дебаты на стадионе предлагается провести в компромиссное время — с 16.00 до 18.00. «Чтобы осталось время на подготовку и перемещение на те дебаты, которых от нас требует закон», — объяснил Медведев на пресс-конференции.
Напомним, известный журналист Павел Казарин убежден, что дебатов между Порошенко и Зеленским перед вторым туром не будет.
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