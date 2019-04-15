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Политика

Дебаты на "Олимпийском" 19 апреля: в команде Порошенко озвучили условие

19:09 15 апреля 2019 276
стадион
Инф. «ФАКТОВ»

Избирательный штаб Петра Порошенко предложил Владимиру Зеленскому время для дебатов для стадионе НСК «Олимпийский» 19 апреля. Временные рамки выбраны так, чтобы оба кандидата успели еще и на теледебаты в студии «Общественного телевидения».

Советник избирательного штаба Порошенко Олег Медведев напомнил, что время для теледебатов закреплено в законе, поменять его за оставшиеся до голосования дни не представляется возможным. Дебатировать в телеэфире кандидаты должны с 20.00 до 21.00, а прибыть на телевидение в 19.30.

Исходя из этого, дебаты на стадионе предлагается провести в компромиссное время — с 16.00 до 18.00. «Чтобы осталось время на подготовку и перемещение на те дебаты, которых от нас требует закон», — объяснил Медведев на пресс-конференции.

Напомним, известный журналист Павел Казарин убежден, что дебатов между Порошенко и Зеленским перед вторым туром не будет.

Все новости о выборах, прогнозы на второй тур и предполагаемые последствия для Украины читайте в разделе «ФАКТОВ» «Выборы президента Украины — 2019».

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