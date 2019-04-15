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Готовили убийство криминального авторитета: под Киевом задержали вооруженных преступников (фото)
В Киевской области полиция задержала группу киллеров, которые готовили убийство львовского криминального «авторитета». У несостоявшихся убийц оказался при себе богатый арсенал оружия и боеприпасов.
Генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал, что при задержании группа оказала вооруженное сопротивление.
Киллерам поступил «заказ» на физическую ликвидацию известного в криминальных кругах львовянина. О заказчиках известно мало: лишь то, что проживают они во Львовской области. Громкое убийство «авторитета» должно было стать местью ему за попытку убийства в 2016 году львовского бизнесмена Богдана К.
Напомним, 15 апреля в Киеве были задержаны предполагаемые убийцы киевского ювелира. Организатором преступления следствие считает бизнес-партнера убитого предпринимателя.
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