Готовили убийство криминального авторитета: под Киевом задержали вооруженных преступников (фото)

Происшествия

В Киевской области полиция задержала группу киллеров, которые готовили убийство львовского криминального «авторитета». У несостоявшихся убийц оказался при себе богатый арсенал оружия и боеприпасов.

Генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал, что при задержании группа оказала вооруженное сопротивление.

Киллерам поступил «заказ» на физическую ликвидацию известного в криминальных кругах львовянина. О заказчиках известно мало: лишь то, что проживают они во Львовской области. Громкое убийство «авторитета» должно было стать местью ему за попытку убийства в 2016 году львовского бизнесмена Богдана К.

Напомним, 15 апреля в Киеве были задержаны предполагаемые убийцы киевского ювелира. Организатором преступления следствие считает бизнес-партнера убитого предпринимателя.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter