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Происшествия

Готовили убийство криминального авторитета: под Киевом задержали вооруженных преступников (фото)

19:32 15 апреля 2019 85
оружие
Инф. «ФАКТОВ»

В Киевской области полиция задержала группу киллеров, которые готовили убийство львовского криминального «авторитета». У несостоявшихся убийц оказался при себе богатый арсенал оружия и боеприпасов.

оружие

оружие

Генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал, что при задержании группа оказала вооруженное сопротивление.

Киллерам поступил «заказ» на физическую ликвидацию известного в криминальных кругах львовянина. О заказчиках известно мало: лишь то, что проживают они во Львовской области. Громкое убийство «авторитета» должно было стать местью ему за попытку убийства в 2016 году львовского бизнесмена Богдана К.

Напомним, 15 апреля в Киеве были задержаны предполагаемые убийцы киевского ювелира. Организатором преступления следствие считает бизнес-партнера убитого предпринимателя.

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