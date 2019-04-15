26.69 / 26.95 30.08 / 30.49
Киев: +4
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Люди чудом уцелели: в Киеве обрушилась часть строительной конструкции (фото)

20:33 15 апреля 2019 84
киев
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве возле метро «Арсенальная» по непонятным причинам обрушилась часть строительной конструкции — леса, затянутые сеткой. Из-под упавшего сооружения извлекли двоих человек. Они работали тут же на стройке и оказались застигнуты обрушением. Люди чудом избежали травм.

киев

Цельная конструкция придавила стоявший поблизости автомобиль. В машине не было ни водителя, ни пассажиров, потому пострадало только транспортное средство.

киев

Фотографии с места ЧП приводит «Киев Оперативный».

Напомним, спасатели рекомендуют во время непогоды держаться подальше от неустойчивых конструкций, которые могут оторваться, погнуться, упасть. А водителей предостерегают от парковки транспортных средств под рекламными конструкциями, возле строящихся и ремонтируемых зданий, высоких тополей.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины