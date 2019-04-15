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Люди чудом уцелели: в Киеве обрушилась часть строительной конструкции (фото)
В Киеве возле метро «Арсенальная» по непонятным причинам обрушилась часть строительной конструкции — леса, затянутые сеткой. Из-под упавшего сооружения извлекли двоих человек. Они работали тут же на стройке и оказались застигнуты обрушением. Люди чудом избежали травм.
Цельная конструкция придавила стоявший поблизости автомобиль. В машине не было ни водителя, ни пассажиров, потому пострадало только транспортное средство.
Фотографии с места ЧП приводит «Киев Оперативный».
Напомним, спасатели рекомендуют во время непогоды держаться подальше от неустойчивых конструкций, которые могут оторваться, погнуться, упасть. А водителей предостерегают от парковки транспортных средств под рекламными конструкциями, возле строящихся и ремонтируемых зданий, высоких тополей.
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