Происшествия

Люди чудом уцелели: в Киеве обрушилась часть строительной конструкции (фото)

В Киеве возле метро «Арсенальная» по непонятным причинам обрушилась часть строительной конструкции — леса, затянутые сеткой. Из-под упавшего сооружения извлекли двоих человек. Они работали тут же на стройке и оказались застигнуты обрушением. Люди чудом избежали травм.

Цельная конструкция придавила стоявший поблизости автомобиль. В машине не было ни водителя, ни пассажиров, потому пострадало только транспортное средство.

Фотографии с места ЧП приводит «Киев Оперативный».

Напомним, спасатели рекомендуют во время непогоды держаться подальше от неустойчивых конструкций, которые могут оторваться, погнуться, упасть. А водителей предостерегают от парковки транспортных средств под рекламными конструкциями, возле строящихся и ремонтируемых зданий, высоких тополей.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter