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Мир

Пожар в соборе Парижской Богоматери: онлайн-трансляция (видео, фото)

21:22 15 апреля 2019 108
Горящий шпиль собора
Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

В понедельник, 15 апреля, в столице Франции загорелся знаменитый собор Парижской Богоматери. На кадрах с места ЧП, которые снимают очевидцы, видны густые клубы дыма, которые поднимаются над историческим зданием. Языки пламени видны из разных районов города.

Через несколько минут после начала масштабного пожара обрушился шпиль собора. Он находился на реставрации. На эти работы было выделено 6 миллионов евро. Вслед за шпилем начала рушиться крыша.

Собор ежегодно посещают 12 миллионов человек из разных стран мира. Это один из главных символов Парижа.

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