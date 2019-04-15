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Пожар в соборе Парижской Богоматери: онлайн-трансляция (видео, фото)
В понедельник, 15 апреля, в столице Франции загорелся знаменитый собор Парижской Богоматери. На кадрах с места ЧП, которые снимают очевидцы, видны густые клубы дыма, которые поднимаются над историческим зданием. Языки пламени видны из разных районов города.
Через несколько минут после начала масштабного пожара обрушился шпиль собора. Он находился на реставрации. На эти работы было выделено 6 миллионов евро. Вслед за шпилем начала рушиться крыша.
Собор ежегодно посещают 12 миллионов человек из разных стран мира. Это один из главных символов Парижа.
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