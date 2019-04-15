Пожар в соборе Парижской Богоматери: знаменитый храм до и после трагедии (фото)

Мир

В понедельник, 15 апреля, в столице Франции загорелся знаменитый собор Парижской Богоматери. Через несколько минут после начала масштабного пожара обрушился шпиль собора. Он находился на реставрации. На эти работы было выделено 6 миллионов евро. Вслед за шпилем начала рушиться крыша.

Собор ежегодно посещают 12 миллионов человек из разных стран мира. Это один из главных символов Парижа. Его строили на протяжении почти 200 лет. В соборе прошла коронация Генриха VI в 1431 году. Наполеон спас храм от разрушения и короновался в нем как император Франции. Собор Парижской Богоматери пережил Французскую революцию, несколько войн, включая две мировые. И вот меньше чем за неделю до католической Пасхи пожар уничтожил крышу и главный шпиль собора. Пока не ясно, какой ущерб нанесен храму внутри. В соборе могли находиться Терновый Венец и часть Креста, с которого сняли Иисуса. Это великие христианские реликвии. Представители храма заявили, что все части деревянного интерьера оказались в огне.

О масштабе трагедии для всей мировой культуры красноречиво свидетельствуют фотографии собора Парижской Богоматери. Каким он был до пожара и как выглядит теперь…

Так выглядел собор Парижской Богоматери 11 апреля 2019 года

7 апреля 2019 года реставраторы бережно сняли 16 статуй, украшавших храм. Эти произведения искусства в результате чудом уцелели

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