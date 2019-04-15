Политика

В России заговорили о плане Кремля по упрощению выдачи гражданства жителям Донбасса

В России снова запустили слух о готовящемся приеме в гражданство РФ жителей оккупированного Донбасса. Стоит отметить, что намеки о грядущей раздаче всем желающим российских паспортов звучат уже пятый год, но каждый раз оказываются фейками.

Новую волну слухов поднял российский «Коммерсант», ссылаясь на неназываемых чиновников в российских госструктурах. Росчиновники утверждают, что якобы указ об упрощенном принятии в гражданство может появиться сразу после выборов в Украине, если в Кремле будут удовлетворены результатом голосования.

Ранее в России были вынуждены признать демографические проблемы в стране, а проще говоря, высокую смертность. Чтобы покрыть естественную убыль населения, особенно в депрессивных регионах, Россия нуждается в 300 тыс. переселенцев в год. В качестве приоритетных источников новых мигрантов Россия, в первую очередь, рассматривает Украину, Молдову, Казахстан, Узбекистан.

Также аналитики считают, что аннексия Крыма Россией имела кроме объявленной, еще и негласную цель: за счет нового населения исправить перекосы российской демографической политики.

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