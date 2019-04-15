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Пожар в соборе Парижской Богоматери: что известно на данный момент
В понедельник, 15 апреля, в столице Франции загорелся знаменитый собор Парижской Богоматери. Через несколько минут после начала масштабного пожара обрушился шпиль собора. Он находился на реставрации. На эти работы было выделено 6 миллионов евро. Вслед за шпилем обрушилась крыша.
Огонь перекинулся на несущие конструкции величественного храма. Загорелась одна из двух башен — левая. Их высота составляет 69 метров. До появления Эйфелевой башни это были самые высокие сооружения в Париже.
Появилося первый снимок пожара, сделанный с помощью дрона. На фотографии видно, что огнем охвачено уже все сооружение.
Под угрозой оказался главный колокол собора. Он может рухнуть и разбиться в любой момент. Эксперты Управления гражданской обороны Франции объяснили, почему храм не тушат с помощью самолетов, как это предложил сделать президент США Дональд Трамп. Огромная масса воды, сброшенная с воздуха на сооружение такого типа, способна полностью разрушить его, учитывая, что огонь уничтожил крышу и повредил несущие конструкции.
Вместе с тем пожарные заявили, очень велик риск того, что они не смогут взять пожар под контроль. Собор Парижской Богоматери может полностью сгореть.
Полиция утверждает, что погибших нет. О пострадавших не сообщается. Была проведена эвакуация. Все подступы к собору перекрыты. Людей просят держаться как можно дальше от места пожара. Сотни парижан тем не менее стремятся попасть в места, откуда хорошо виден собор. Они становятся на колени и поют Ave Maria.
Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования всем французам. «Сгорела часть всех нас…» — подчеркнул глава государства. Он вместе с премьер-министром Эдуаром Филиппом отправился на место трагедии.
Собор ежегодно посещают 12 миллионов человек из разных стран мира. Это один из главных символов Парижа. Его строили на протяжении почти 200 лет. В соборе прошла коронация Генриха VI в 1431 году. Наполеон спас храм от разрушения и короновался в нем как император Франции. Собор Парижской Богоматери пережил Французскую революцию, несколько войн, включая две мировые.
Внутри храма, который славится деревянными резными конструкциями и интерьером находились великие христианские реликвии, включая Терновый Венец и часть Креста, с которого сняли распятого Иисуса. Венец хранится в соборе с 1239 года. Все части деревянного интерьера оказались в огне.
Однако, по словам представителя собора Андре Фино, священные реликвии уцелели. Им ничто не угрожает. Они находились в ризнице, куда пламя не добралось.
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