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- 23:07 Экс-нардепа Крючкова экстрадировали в Украину
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Экс-нардепа Крючкова экстрадировали в Украину
В Украину из Германии экстрадировали бывшего народного депутата и председателя правления ХК «Энергосеть» Дмитрия Крючкова. Экс-депутата подозревают в хищении государственных средств через незаконные схемы на рынке электроэнергии. Ущерб, нанесенный государству, оценивается в 346 млн гривен.
Сразу после прибытия в «Борисполь» рейса из Мюнхена Крючкова задержали детективы Национального антикоррупционного бюро.
Будет ли арестован подозреваемый, решит суд. НАБУ и прокуроры, со своей стороны, будут настаивать на аресте или внесении залога, равного сумме предположительного ущерба государству (346 млн гривен).
Напомним, Крючков был объявлен в розыск в 2017 году. Искали экс-депутата как украинские органы, так и структуры Интерпола. В апреле 2018 года экс-депутата задержали в Германии. В мае того же года подозреваемый вышел из тюрьмы под залог. Дело Крючкова насчитывает 90 томов.
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