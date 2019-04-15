Я пожалела, что пришла в «Холостяк»: признание бывшей участницы

Шоу-бизнес

Шестой эфир романтического реалити «Холостяк» (СТБ) закончился уходом из проекта сразу двух участниц — Виктории и Юли. Оба решения Холостяка стали совершенно неожиданными для остальных участниц, хотя, конечно, каждая из них не против того, чтобы остаться в реалити в полном одиночестве. Ранее Никита Добрынин отреагировал на гневный рассказ экс-участницы «Холостяка».

25-летняя Виктория, стюардесса родом из Луганска, была одной из самых заметных холостячек. Уже на первом свидании она посадила Никиту в самолет, заинтриговав его своей настойчивостью и оригинальностью. Но в финале шестого эфира Никита все же попрощался с Викторией. По его словам, он почувствовал, что девушка еще не отпустила свои прежние отношения. Вика не стала спорить, признавшись, что так и не успела влюбиться в Холостяка.

— Прощаясь с вами, Никита сказал, что вы еще не пережили свои прошлые отношения. Он был прав?

— Это очень интересный вопрос. У всех есть свое мнение по этому поводу. Я как-то даже немного устала объяснять, реальную ситуацию. Могу лишь сказать, что, если однажды в жизни испытала сильные чувства, что-то менее глубокое тебя уже не заинтересует. И пусть каждый понимает мой ответ как хочет.

— Когда проект вышел в эфир, ваш бывший молодой человек не пытался снова наладить отношения, увидев вас по телевизору?

— Честно говоря, придя на кастинг проекта «Холостяк», я не преследовала цели, чтобы мой молодой человек меня заметил или как-то отреагировал. Я просто решила попробовать что-то новое. Как говорится, психанула. И, соответственно, не так много обратной связи получила.

— Психанули?! Многие считают, что вы были одной из самых спокойных и рассудительных участниц реалити!

— Но на самом деле я волновалась с Первой вечеринки, когда увидела Холостка. Просто, наверное, слишком много было разных происшествий на пути к нему. И даже когда мы увиделись с Никитой, я так и не поняла, кто он, не узнала его. Запомнила только имя. И лишь потом, анализируя происходящее, поняла, что это и был Никита Добрынин. Признаюсь, на Первой вечеринке меня больше всего поразили его улыбка и… дерзость.

— Вы продолжаете работать стюардессой? Пассажиры вас узнают?

— Конечно, работаю и, честно говоря, не уверена, что готова променять эту работу на какую-либо другую. Правда, пока я временно не летаю, поэтому о проекте меня в основном расспрашивают коллеги, а не пассажиры.

— И о чем чаще всего спрашивают?

— Мне иногда кажется, люди, которые задают вопросы, как-то между собой договариваются (смеется). Потому что в основном спрашивают одно и то же: есть ли сценарий реалити, правда ли, что Холостяк сам выбирает и о том, как я на это решилась.

— Были сложности из-за того, что вам пришлось на длительный срок уйти на проект, оставаясь без связи?

— Что касается работы, то сложностей не было. Просто перед уходом на проект я договорилась о длительном отпуске. Ну и раз в три дня, по условиям проекта, мы могли связываться с родными. Так что иногда я получала информацию о том, что происходит у меня на работе именно от них.

— Кто из девочек виделся вам главной конкуренткой на «Холостяке»?

— Мне кажется, сложно говорить о конкурентке, потому что мы все очень разные. К тому же не знаем, какой вкус и взгляд у мужчины, который нас выбирает. Полагаю, неразумно оценивать на свой вкус, кто твоя конкурентка, и я не делала этого. По большому счету, ответить на этот вопрос может только сам Холостяк.

— Анализируя свое поведение на проекте, хотели бы что-то изменить?

— Я бы ничего не меняла. Знаете, «Холостяк» — это незабываемый опыт. Были моменты, когда я жалела о том, что приняла в нем участие. Были и такие, когда не жалела и считала, что поступила правильно. Но в любом случае, я бы жалела, если бы не попробовала свои силы в этом реалити. Просто, глядя на себя со стороны, видишь и анализируешь определенные вещи, которые в любой другой ситуации никогда бы не заметил. Так что подобный опыт — круто для человека, который хочет развиваться и расти. Знаете, это отличная возможность познать свои новые стороны, которых раньше никогда не видела.

— Значит, проект на вас повлиял?

— Конечно! На проект я пришла с одной из наболевших проблем — я очень сильно пыталась соответствовать тому, чего от меня ожидают. То есть, если я надеваю форму, то должна быть идеальной. Еще на кастинге я говорила, что мне «жал мундир». А на проекте было много времени для того, чтобы разобраться в себе, понять, чего хочется на самом деле. Я сделала выводы и определилась: я не должна соответствовать чьим-то ожиданиям, не должна получать от кого-то одобрение. Это занимает слишком много времени и отнимает слишком много жизненной энергии. И когда ты к этому приходишь, то чувствуешь себя свободнее и по-другому начинаешь смотреть на вещи. Поэтому для меня проект многое изменил, добавил легкости. И за это я очень благодарна «Холостяку». Как и за возможность увидеть изнутри создание реалити, побыть частью огромной команды, которая делает свое дело. У меня появилась любовь к телепроизводству, к искусству, я вдохновилась на какие-то новые проекты в будущем. Так что, возможно, вы меня вскоре где-то увидите (улыбается).

Ранее экономист из Николаева, 28-летняя Анна, покинувшая, романтическое реалити в четвертом эфире, призналась «ФАКТАМ», что ее больше всего раздражало на проекте и почему она никогда не смогла бы влюбиться в Холостяка.

О том, что происходит за кадром «Холостяка», рассказала в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» и 28-летняя Лиля, так и не попавшая на индивидуальное свидание в девятом сезоне.

А одна из участниц закатила истерику и захотела покинуть проект прямо во время свидания.



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