16 апреля 2019

В одной из давних поездок в Париж нам с детьми довелось жить в гостинице, находившейся рядом с легендарной парижской Оперой. На спектакль туда мы в тот раз так и не попали. А вот пройти с экскурсией по знаменитому зданию посчастливилось. Именно тогда нам довелось с гордостью услышать, как благодарно и трепетно относятся французы к имени великого танцовщика Сержа Лифаря.

Правда, рассказывали нам не только о приятном… Эту боль и душевные страдания, с нею связанные, он пронёс через всю свою жизнь. Несмотря на все его выдающиеся заслуги в балетном искусстве, признанные во всем мире и никем не подвергнутые малейшему сомнению, ему всякий раз ставили в упрёк один и тот же эпизод, пережитый в захваченном фашистами Париже. Да, именно ему пришлось встретить и провести экскурсию по Grand Opera для делегации высокопоставленных руководителей нацистской Германии, возглавляемой самим Гитлером. Но кто-нибудь из его критиков хотя бы пытался задуматься, при каких обстоятельствах это произошло?

Не успев покинуть оккупированный Париж и оставшись там с частью театральной труппы, руководитель балетного коллектива Grand Opera Серж Лифарь принял на себя руководство театром. И, дабы как-то поддержать артистов балета, даже в страшных условиях оккупации он умудрялся ставить новые спектакли и проводить представления, на которые собирались полные залы зрителей, среди которых были и офицеры нацистской армии. Его фашисты не трогали, потому что уже в то время он был всемирно известным танцовщиком и хореографом, поставившим около 200 балетных спектаклей и воспитавшим целую когорту звёзд мирового балета. Но мало кто знал, что эта его неприкосновенность позволяла прятать в стенах парижской Оперы десятки еврейских семей, обречённых на отправку в концлагеря, где их ожидала верная смерть.

Не разобравшись до конца в подробностях этой истории, представители французского Движения сопротивления, штаб которых находился в Лондоне, приговорили Сержа Лифаря к смертной казни. Из-за этого великому мастеру даже пришлось на время покинуть Францию. И только после полного оправдания он вернулся в Париж, где его большой поклонник президент Франции Шарль де Голль, признавая выдающиеся заслуги Лифаря перед французским театром, предложил ему паспорт гражданина этой страны. На что последовал неожиданный для легендарного генерала де Голля ответ: «Я никогда не был и не буду французом. Потому что я украинец и этим горжусь…»

В эти апрельские дни Сержу Лифарю исполнилось бы ровно 115 лет. Но исследователи его творчества нашли данные о том, что на самом деле Сергей Михайлович Лифарь, родившийся в Пирогово под Киевом в апреле 1905 года, был почему-то записан в метрической книге годом ранее. Поэтому юбилей переносится. А вот память о нашем великом соотечественнике сохраняется. Навсегда. В сердцах благодарных потомков.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А всем вам, друзья мои, хорошего дня.